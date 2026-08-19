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Мадонна и Тейлор Свифт лидируют по числу номинаций на VMA-2026

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

Мадонна получила 11 номинаций на MTV VMA 2026, включая «Артист года» и «Видео года». У Тейлор Свифт девять номинаций, а церемония состоится 27 сентября в Лос-Анджелесе.

Мадонна и Тейлор Свифт лидируют по числу номинаций на VMA-2026

Мадонна стала лидером по количеству номинаций на премию MTV Video Music Awards 2026 — она претендует на 11 наград. Среди них — «Артист года», «Видео года» и «Песня года» за совместный трек с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Тейлор Свифт получила девять номинаций, в том числе в категориях «Артист года» и «Видео года» за «The Fate of Ophelia».

Сабрина Карпентер и Ариана Гранде имеют по семь номинаций. Бруно Марс претендует на пять наград, в том числе «Артист года» и «Видео года».

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За звание «Видео года» также будут бороться GENER8ION с Yung Lean и Бруно Марс.

В этом году церемония VMA состоится 27 сентября в Лос-Анджелесе. Шоу впервые с 2017 года вернётся в город, а также впервые за семь лет будет включать категорию «Лучший танец».

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Степан Гафтко

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