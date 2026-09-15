Работу "Фантомов" в Украине планируют расширить ещё на две области — Белошицкий

В Украине планируют увеличить количество автомобилей «Фантом» и расширить территорию их работы. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Действительно, в планах, которые уже были озвучены министром внутренних дел, — расширение сети и увеличение количества транспортных средств под условным названием «Фантом». И в дальнейшем, когда мы соответственно увеличим их количество, будем определять на тот момент наиболее необходимые участки, где мы будем патрулировать. Но, я думаю, что в обязательном порядке это будут и Львовская область, и Днепропетровская область. Конечно, наверное, мы усилим и Киевскую область, но об этом мы объявим позже - сказал Белошицкий.

Напомним

С 31 августа три «фантомных патруля» начнут работать в Киеве и Киевской области. Их главная цель — уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах.

Позже «фантомы» появятся и в других областях. Также в будущем увеличится их количество

За первые шесть дней работы три специальных автомобиля «Фантомы» в Киеве и Киевской области автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.