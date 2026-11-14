Автомобили-"фантомы" с 16 ноября будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей

Уже с понедельника, 16 ноября, специальные автомобили "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

В первую очередь эти автомобили будут работать на наиболее аварийных участках. Как отметил Белошицкий, превышение скорости фиксируется автоматически, без остановки автомобиля нарушителя, а система контролирует скорость транспорта в обоих направлениях движения - попутном и встречном.

Кроме того, экипажи "фантомов" реагируют на другие опасные нарушения ПДД, в частности проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности — говорится в сообщении.

Напомним

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что с сентября экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скоростного режима.