Польща розблоковує нову передачу Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

$45.590.0150.770.09
ukenru
08:33 • 1488 перегляди
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець
06:19 • 15740 перегляди
росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних
05:58 • 16571 перегляди
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на РівненщиніPhoto
05:16 • 15420 перегляди
Чергова неспокійна ніч у росії: де лунали вибухи та оголошували повітряну тривогу
04:17 • 17248 перегляди
Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом
03:16 • 17227 перегляди
Українські військові отримали шестимісні багі ATC BOLT 1000 вартістю 625 тисяч гривень – у чому їхня перевага
29 жовтня, 02:15 • 15487 перегляди
Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для росії після завершення війни – FT
29 жовтня, 01:37 • 14231 перегляди
Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням
29 жовтня, 00:38 • 13885 перегляди
Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України
28 жовтня, 23:55 • 12767 перегляди
Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.7м/с
84%
758мм
Популярнi новини
Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину28 жовтня, 23:05 • 15418 перегляди
36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі29 жовтня, 00:06 • 14520 перегляди
У Великій Британії створили першу розумну викрутку зі штучним інтелектом, яка сама підбирає насадкиVideo29 жовтня, 01:05 • 14196 перегляди
Кім Кардаш'ян розкрила останні слова батька перед смертю, який передбачив її майбутній успіх29 жовтня, 02:06 • 12803 перегляди
Демі Ловато розповіла, як відновила дружбу із Селеною Гомес після років віддалення03:07 • 11025 перегляди
Публікації
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду07:00 • 9770 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 35230 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 48606 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 28 жовтня, 13:32 • 41410 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення28 жовтня, 12:10 • 47962 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит06:28 • 8222 перегляди
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"05:05 • 10333 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, що таємно сперечається з незнайомцями у TikTok з анонімного акаунта04:06 • 10085 перегляди
Демі Ловато розповіла, як відновила дружбу із Селеною Гомес після років віддалення03:07 • 11123 перегляди
В Італії представили унікальну Maserati GranTurismo з мідним кузовом і незвичайними дверима29 жовтня, 02:45 • 9594 перегляди
Актуальне
Financial Times
Фільм
Starlink
Соціальна мережа
Техніка

Польща розблоковує нову передачу Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Польща готує нове пожертвування Україні на близько 50 млн євро. До нього увійдуть винищувачі МіГ-29 та боєприпаси.

Польща розблоковує нову передачу Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ
Фото: PAP/Artur Reszko

Польща доставить Україні два літаки МіГ-29, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі

Це, як вказано, буде частиною ще одного пожертвування вартістю приблизно 50 мільйонів євро. Окрім винищувачів, також доставлять боєприпаси, повідомляє видання.

"Доставку двох літаків Україні" підтвердив генерал-лейтенант Даріуш Луковський, директор Департаменту оборонної стратегії та планування Міністерства національної оборони Польщі в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Скоро. Рішення ухвалено, і два МіГ-29 будуть доставлені

– сказав Луковський щодо термінів.

Що передувало

За даними видання, у 2022 та 2023 роках Польща вже відправляла до України літаки МіГ-29, які перебували в різному ступені стану. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш тоді заявив, що передача техніки Україні буде вигідною для польської армії, оскільки натомість вона отримає технології дронів та ракет. Однак передача ноу-хау ще не відбулася, зауважує видання. Справа, як зазначається, згодом опинилася в політичному глухому куті після того, як Президент України схвалив назву одного з військових підрозділів на честь героїв УПА.

У Польщі спростували повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через скандал довкола УПА21.10.26, 23:52 • 11303 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
МіГ-29
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща