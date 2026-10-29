Польща розблоковує нову передачу Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ

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Польща доставить Україні два літаки МіГ-29, повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.

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Це, як вказано, буде частиною ще одного пожертвування вартістю приблизно 50 мільйонів євро. Окрім винищувачів, також доставлять боєприпаси, повідомляє видання.

"Доставку двох літаків Україні" підтвердив генерал-лейтенант Даріуш Луковський, директор Департаменту оборонної стратегії та планування Міністерства національної оборони Польщі в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Скоро. Рішення ухвалено, і два МіГ-29 будуть доставлені – сказав Луковський щодо термінів.

Що передувало

За даними видання, у 2022 та 2023 роках Польща вже відправляла до України літаки МіГ-29, які перебували в різному ступені стану. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш тоді заявив, що передача техніки Україні буде вигідною для польської армії, оскільки натомість вона отримає технології дронів та ракет. Однак передача ноу-хау ще не відбулася, зауважує видання. Справа, як зазначається, згодом опинилася в політичному глухому куті після того, як Президент України схвалив назву одного з військових підрозділів на честь героїв УПА.

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