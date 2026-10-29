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Польша разблокирует новую передачу Украине истребителей МиГ-29 - СМИ

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Польша готовит новое пожертвование Украине примерно на 50 млн евро. В него войдут истребители МиГ-29 и боеприпасы.

Польша разблокирует новую передачу Украине истребителей МиГ-29 - СМИ
Фото: PAP/Artur Reszko

Польша поставит Украине два самолёта МиГ-29, сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

Как указано, это станет частью ещё одного пожертвования стоимостью около 50 миллионов евро. Помимо истребителей, также будут поставлены боеприпасы, сообщает издание.

"Поставку двух самолётов Украине" подтвердил генерал-лейтенант Дариуш Луковский, директор Департамента оборонной стратегии и планирования Министерства национальной обороны Польши, в интервью Rzeczpospolita.

Скоро. Решение принято, и два МиГ-29 будут поставлены

— сказал Луковский относительно сроков.

Что предшествовало

По данным издания, в 2022 и 2023 годах Польша уже отправляла в Украину самолёты МиГ-29, находившиеся в разном состоянии. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тогда заявил, что передача техники Украине будет выгодна для польской армии, поскольку взамен она получит технологии производства дронов и ракет. Однако передача ноу-хау ещё не состоялась, отмечает издание. Как отмечается, впоследствии дело оказалось в политическом тупике после того, как Президент Украины одобрил название одного из воинских подразделений в честь героев УПА.

В Польше опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за скандала вокруг УПА21.10.26, 23:52 • 11305 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Микоян МиГ-29
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша