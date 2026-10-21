В Польше опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за скандала вокруг УПА
Киев • УНН
Минобороны Польши назвало ложными сообщения о приостановке помощи Украине. В то же время Варшава раскритиковала решение Львовского областного совета.
Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Януша Семея, пишет УНН.
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что Варшава якобы приостановила подготовку к отправке крупного пакета военной помощи Киеву.
Однако представитель польского Минобороны категорически опроверг эту информацию. На вопрос журналистов, действительно ли Польша остановила военную помощь Украине, он ответил: "Это неправда".
В Варшаве раскритиковали решение Львовского облсовета
В то же время пресс-секретарь Минобороны Польши признал, что решение украинских депутатов негативно влияет на польско-украинские отношения. Однако о каких-либо задержках поставок военной помощи ему ничего не известно.
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Решение Львовского областного совета ранее вызвало резкую реакцию польских политиков. Премьер-министр Дональд Туск назвал его вредным для Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил о намерении ограничить въезд в страну депутату Львовского облсовета Святославу Шеремете, которого называют инициатором постановления.
Таким образом, несмотря на дипломатическое обострение из-за исторических вопросов, официальная Варшава не подтвердила никаких ограничений военной поддержки Украины.
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