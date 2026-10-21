В Польше опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за скандала вокруг УПА

Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Януша Семея, пишет УНН.

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Ранее украинские СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что Варшава якобы приостановила подготовку к отправке крупного пакета военной помощи Киеву.

Однако представитель польского Минобороны категорически опроверг эту информацию. На вопрос журналистов, действительно ли Польша остановила военную помощь Украине, он ответил: "Это неправда".

В Варшаве раскритиковали решение Львовского облсовета

В то же время пресс-секретарь Минобороны Польши признал, что решение украинских депутатов негативно влияет на польско-украинские отношения. Однако о каких-либо задержках поставок военной помощи ему ничего не известно.

Польша инициирует запрет на въезд депутату Львовского областного совета Петру Шеремете

Решение Львовского областного совета ранее вызвало резкую реакцию польских политиков. Премьер-министр Дональд Туск назвал его вредным для Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил о намерении ограничить въезд в страну депутату Львовского облсовета Святославу Шеремете, которого называют инициатором постановления.

Таким образом, несмотря на дипломатическое обострение из-за исторических вопросов, официальная Варшава не подтвердила никаких ограничений военной поддержки Украины.

"Не должны вредить национальным интересам" — в МИД прокомментировали решение Львовского облсовета