"Не должны вредить национальным интересам" — в МИД прокомментировали решение Львовского облсовета

В МИД Украины назвали «контрпродуктивным» решение Львовского облсовета по чувствительным историческим вопросам, подчеркнув, что действия местных депутатов не должны вредить стратегическому партнёрству с Польшей. Об этом говорится в ответе внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее измерение чувствительных исторических вопросов двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом - говорится в ответе МИД.

В министерстве обратили внимание, что это решение принято на региональном уровне — органом местного самоуправления. Депутаты, голосовавшие за него, не обращались за советом ни в МИД, ни в другие органы центральной власти, чтобы оценить последствия своих действий для двусторонних отношений с Польшей.

Также в ведомстве отметили, что депутаты этого совета занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров, Президенту Украины или центральным органам исполнительной власти.

Убеждены, что наше стратегическое партнёрство требует сдержанности и предсказуемости, профессионального и открытого диалога, укрепления доверия. Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции - подчеркнули в МИД Украины.

В то же время в ведомстве призвали польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать тенденции к нормализации отношений, и подтвердили готовность к конструктивному решению всех проблемных вопросов двусторонних отношений по дипломатическим каналам в духе добрососедства.

Польша инициирует запрет на въезд депутату Львовского областного совета Петру Шеремете