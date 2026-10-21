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"Не мають шкодити національним інтересам" - у МЗС прокоментували рішення Львівської облради

Київ • УНН

 • 134 перегляди

МЗС розкритикувало рішення Львівської облради щодо історичних питань. Відомство закликало не шкодити партнерству з Польщею та діалогу.

"Не мають шкодити національним інтересам" - у МЗС прокоментували рішення Львівської облради

У МЗС України назвали "контрпродуктивним" рішення Львівської облради щодо чутливих історичних питань, наголосивши, що дії місцевих депутатів не повинні шкодити стратегічному партнерству з Польщею. Про це йдеться у відповіді зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому

- йдеться у відповіді МЗС.

У міністерстві звернули увагу, що це рішення ухвалене на регіональному рівні - органом місцевого самоврядування. Депутати, які голосували за нього, не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, аби оцінити наслідки своїх дій для двосторонніх відносин з Польщею.

Також у відомстві зауважили, що депутати цієї ради займають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, Президенту України чи центральним органам виконавчої влади.

Переконані, що наше стратегічне партнерство потребує стриманості та передбачуваності, фахового та відкритого діалогу, розбудови довіри. Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції

- наголосили у МЗС України.

Водночас у відомстві закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду нормалізації відносин, та підтвердили налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства.

Польща ініціює заборону на в’їзд депутату Львівської облради Петру Шереметі21.10.26, 14:08 • 1352 перегляди

Ольга Розгон

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