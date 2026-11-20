Михайло Федоров за часів перебування на посаді очільника Міноборони не допустив обмін українських дронових технологій в обмін на літаки-винищувачі з Польщі. Проте він зробив це вже в статусі бізнесмена в обмін на власний прибуток. Так прокоментував політичний експерт Євген Магда свіжу угоду між компанією Федорова Mission Defense та польською JRH ASI.

На думку експерта, таким чином Федоров не лише порушує закон про запобігання корупції, а й може видавати іншим державам чутливу інформацію про оборонні технології України.

Як повідомив Магда, наприкінці минулого року Варшава запропонувала Києву передачу українських дронових технологій в обмін на польські МіГ-29. Ці винищувачі, за словами політолога, потрібні Україні для перехоплення реактивних безпілотників.

"Тодішній очільник Міноборони Федоров поставив питання на паузу. У червні польська сторона скаржилася, що переговори забуксували через небажання України. Домовленість тоді не завершили, хоча зацікавленість в наших дронах польського боку була величезною", – написав Магда.

Влітку Федоров залишив посаду міністра, а за кілька місяців його компанія Mission Defense підписала меморандум із JRH ASI. Магда вважає, що польського партнера цікавлять ті самі розробки, про які раніше йшлося на переговорах між Києвом і Варшавою.

"Тобто Михайло Федоров на чолі Міноборони не передав полякам дронові технології в обмін на літаки, але зараз він це зробить в обмін на прибуток. Бо, хоча винищувачі і потрібні для захисту українського неба, але гроші Михайлу Федорову, очевидно, потрібні більше", – заявив політолог.

Окремо експерт наголосив на можливому порушенні Федоровим антикорупційного законодавства та здачі секретної інформації, що може загрожувати державним інтересам України.

"Федоров на посаді голови МО мав доступ до секретної інформації та передових мілітарних розробок. Тепер що виходить: він продає цю інформацію іншим державам? Чи навіть просто дарує. "Дуже схоже на пряме порушення Закону "Про запобігання корупції", який чітко забороняє використовувати у власних інтересах інформацію, отриману завдяки посаді. Чи це не корупція, а лише комерційне "візіонерство"?" – підсумував політолог.

Як відомо, ексміністр оборони України Михайло Федоров став співзасновником ІТ-компанії "БЕРН АЙ ТІ", пов’язаної з підприємствами олігархів Новинського та Жеваго. В цій же структурі його забронювали від служби в ЗСУ, а сам він виїхав на місяць до США.