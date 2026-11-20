Михаил Федоров во время пребывания на посту главы Минобороны не допустил обмена украинских технологий беспилотников на самолёты-истребители из Польши. Однако он сделал это уже в статусе бизнесмена в обмен на собственную прибыль. Так прокомментировал политический эксперт Евгений Магда недавнее соглашение между компанией Федорова Mission Defense и польской JRH ASI.

По мнению эксперта, таким образом Федоров не только нарушает закон о предотвращении коррупции, но и может передавать другим государствам чувствительную информацию об оборонных технологиях Украины.

Как сообщил Магда, в конце прошлого года Варшава предложила Киеву передачу украинских технологий беспилотников в обмен на польские МиГ-29. Эти истребители, по словам политолога, нужны Украине для перехвата реактивных беспилотников.

"Тогдашний глава Минобороны Федоров поставил вопрос на паузу. В июне польская сторона жаловалась, что переговоры забуксовали из-за нежелания Украины. Договорённость тогда не довели до конца, хотя интерес польской стороны к нашим дронам был огромным", – написал Магда.

Летом Федоров оставил пост министра, а через несколько месяцев его компания Mission Defense подписала меморандум с JRH ASI. Магда считает, что польского партнёра интересуют те же разработки, о которых ранее шла речь на переговорах между Киевом и Варшавой.

"То есть Михаил Федоров во главе Минобороны не передал полякам технологии беспилотников в обмен на самолёты, но теперь он сделает это в обмен на прибыль. Ведь хотя истребители и нужны для защиты украинского неба, деньги Михаилу Федорову, очевидно, нужны больше", – заявил политолог.

Отдельно эксперт подчеркнул, что Федоров может нарушать антикоррупционное законодательство и передавать секретную информацию, что может угрожать государственным интересам Украины.

"Федоров на посту главы Минобороны имел доступ к секретной информации и передовым военным разработкам. Что же теперь получается: он продаёт эту информацию другим государствам? Или даже просто дарит. Очень похоже на прямое нарушение Закона "О предотвращении коррупции", который чётко запрещает использовать в собственных интересах информацию, полученную благодаря занимаемой должности. Разве это не коррупция, а всего лишь коммерческое "визионерство"?" – подытожил политолог.

Как известно, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров стал соучредителем ИТ-компании "БЕРН АЙ ТІ", связанной с предприятиями олигархов Новинского и Жеваго. В этой же структуре его забронировали от службы в ВСУ, а сам он уехал на месяц в США.