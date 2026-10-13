Катастрофа Міг-29 на Одещині: одна з версій - нештатне спрацювання керованої ракети

Катастрофу винищувача МіГ-29 на Одещині могло спричинити нештатне спрацювання керованої ракети. Проте, за даними ДБР, цю версію мають підтвердити відповідні експертизи, передає УНН.

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ДБР продовжує розслідувати обставини падіння винищувача МіГ-29 на Одещині.

Командування Повітряних Сил ЗСУ провело службове розслідування. Однією з версій причин авіаційної події у ньому названо нештатне спрацювання керованої ракети. Водночас, відповідно до законодавства, ця версія потребує підтвердження в межах кримінального провадження та підтвердження відповідними експертизами - йдеться у повідомленні.

Наразі ДБР призначило комплекс відповідних експертиз. Зокрема, фахівці досліджують бортовий реєстратор винищувача — "чорну скриньку".

Слідство очікує на результати експертних досліджень, які мають допомогти встановити причини та всі обставини авіаційної катастрофи.

Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування.

Знайшли "чорну скриньку" МіГ-29, який впав на Одещині, фахівці працюють над її відновленням - ДБР

Нагадаємо

10 серпня 2026 року винищувач МіГ-29 Збройних Сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Березівському районі Одеської області. Під час виконання завдання виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування.

Пілот встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіаційної катастрофи ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Досудове розслідування триває.