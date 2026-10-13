Катастрофа Міг-29 на Одещині: одна з версій - нештатне спрацювання керованої ракети

$44.960.0750.240.07
ukenru
19:02 • 11877 перегляди
Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна
18:29 • 24361 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит
17:45 • 20889 перегляди
ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України
16:59 • 20403 перегляди
У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
16:35 • 28883 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють
Ексклюзив
15:39 • 30263 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
15:02 • 17219 перегляди
МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС
14:23 • 17228 перегляди
Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом
13:51 • 11279 перегляди
Долар оновив рекорд - НБУ показав офіційний курс на 14 жовтняPhoto
13 жовтня, 12:21 • 25399 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.3м/с
71%
757мм
Популярнi новини
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення13 жовтня, 09:50 • 47445 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть13 жовтня, 10:07 • 36379 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності13 жовтня, 12:34 • 37845 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє13 жовтня, 12:57 • 38093 перегляди
Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці13:55 • 17294 перегляди
Публікації
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти18:40 • 10676 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит18:29 • 24351 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють16:35 • 28878 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
15:39 • 30258 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє13 жовтня, 12:57 • 38396 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Віталій Кличко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo18:56 • 4652 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo17:36 • 11904 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати16:17 • 11836 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo14:41 • 13255 перегляди
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі14:12 • 14141 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Техніка
Fox News
Financial Times

Катастрофа Міг-29 на Одещині: одна з версій - нештатне спрацювання керованої ракети

Київ • УНН

 • 162 перегляди

ДБР розслідує падіння МіГ-29 на Одещині та досліджує його «чорну скриньку». Остаточну причину встановлять після експертиз.

Катастрофа Міг-29 на Одещині: одна з версій - нештатне спрацювання керованої ракети

Катастрофу винищувача МіГ-29 на Одещині могло спричинити нештатне спрацювання керованої ракети. Проте, за даними ДБР, цю версію мають підтвердити відповідні експертизи, передає УНН.

Деталі

ДБР продовжує розслідувати обставини падіння винищувача МіГ-29 на Одещині.

Командування Повітряних Сил ЗСУ провело службове розслідування. Однією з версій причин авіаційної події у ньому названо нештатне спрацювання керованої ракети. Водночас, відповідно до законодавства, ця версія потребує підтвердження в межах кримінального провадження та підтвердження відповідними експертизами 

- йдеться у повідомленні.

Наразі ДБР призначило комплекс відповідних експертиз. Зокрема, фахівці досліджують бортовий реєстратор винищувача — "чорну скриньку".

Слідство очікує на результати експертних досліджень, які мають допомогти встановити причини та всі обставини авіаційної катастрофи.

Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування.

Знайшли "чорну скриньку" МіГ-29, який впав на Одещині, фахівці працюють над її відновленням - ДБР13.08.26, 18:09 • 8947 переглядiв

Нагадаємо

10 серпня 2026 року винищувач МіГ-29 Збройних Сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Березівському районі Одеської області. Під час виконання завдання виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування.

Пілот встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіаційної катастрофи ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Досудове розслідування триває.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
МіГ-29
Одеська область
Повітряні сили Збройних сил України
Україна