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Рейс із Тель-Авіва екстрено сів у Софії через загрозу вибуху

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Рейс Austrian Airlines із Тель-Авіва до Відня посадили в Софії через повідомлення про вибухівку. Після огляду загроз не виявили.

Рейс із Тель-Авіва екстрено сів у Софії через загрозу вибуху

Пасажирський авіалайнер Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів із Тель-Авіва до Відня, екстрено сів у Софії. Причиною стало повідомлення про загрозу вибуху. Огляд літака не виявив нічого підозрілого. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Деталі

Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, який виконував рейс з Тель-Авіва до Відня, екстрено сів у Софії увечері неділі, 18 жовтня. На борту перебував 51 пасажир та шість членів екіпажу.

У столиці Болгарії відбувся "огляд літака" після надходження повідомлення про загрозу, заявила компанія-перевізник. За кілька годин в Austrian Airlines повідомили, що в результаті огляду не виявлено жодних загроз.

Судячи з даних порталу Flightradar24, літак летів звичним маршрутом, але на небі над півднем Румунії різко розвернувся і сів у Софії. За три години він вилетів звідти до Відня, куди прибув у ніч проти 19 жовтня.

За даними ЗМІ, серед яких британський телеканал Sky News, коли літак пролітав над Болгарією, надійшов сигнал про загрозу вибуху.

Болгарська влада заявила телеканалу, що перед посадкою в Софії літак супроводжував винищувач національних ВПС. В аеропорту усі пасажири залишили борт.

Пілот Flydubai планував спрямувати літак у термінал аеропорту Бен-Гуріон в останні секунди перед посадкою – ЗМІ04.10.26, 23:45 • 5146 переглядiв

Юлія Шрамко

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Тель-Авів