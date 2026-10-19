Рейс із Тель-Авіва екстрено сів у Софії через загрозу вибуху
Київ • УНН
Рейс Austrian Airlines із Тель-Авіва до Відня посадили в Софії через повідомлення про вибухівку. Після огляду загроз не виявили.
Пасажирський авіалайнер Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів із Тель-Авіва до Відня, екстрено сів у Софії. Причиною стало повідомлення про загрозу вибуху. Огляд літака не виявив нічого підозрілого. Про це УНН пише з посиланням на DW.
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Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, який виконував рейс з Тель-Авіва до Відня, екстрено сів у Софії увечері неділі, 18 жовтня. На борту перебував 51 пасажир та шість членів екіпажу.
У столиці Болгарії відбувся "огляд літака" після надходження повідомлення про загрозу, заявила компанія-перевізник. За кілька годин в Austrian Airlines повідомили, що в результаті огляду не виявлено жодних загроз.
Судячи з даних порталу Flightradar24, літак летів звичним маршрутом, але на небі над півднем Румунії різко розвернувся і сів у Софії. За три години він вилетів звідти до Відня, куди прибув у ніч проти 19 жовтня.
За даними ЗМІ, серед яких британський телеканал Sky News, коли літак пролітав над Болгарією, надійшов сигнал про загрозу вибуху.
Болгарська влада заявила телеканалу, що перед посадкою в Софії літак супроводжував винищувач національних ВПС. В аеропорту усі пасажири залишили борт.
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