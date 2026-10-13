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В Вене объяснили задержание журналиста УП Михаила Ткача

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали из-за наблюдения за локацией, которую контролировали подозреваемые в шпионаже. Задержание не связано с их профессиональной деятельностью.

В Вене объяснили задержание журналиста УП Михаила Ткача

Журналиста УП Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали в Вене из-за того, что их заметили во время наблюдения за локацией, которую также контролировали двое мужчин, подозреваемых в шпионаже, а не из-за их профессиональной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру столицы Австрии, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что во время расследования дела в отношении первых двух мужчин возникли подозрения в отношении третьего — вероятно, речь шла о Ткаче, однако в прокуратуре не назвали имён.

Эти подозрения основывались, в частности, на показаниях очевидцев, которые указывали на то, что троих мужчин видели наблюдавшими за одной и той же локацией, а также на том, что наблюдение происходило в один и тот же период и осуществлялось одинаковым способом

— говорится в заявлении правоохранителей.

Указывается, что это заставило прокуроров предположить, что трое украинцев принадлежали к одной группе, после чего был выдан ордер на арест третьего мужчины. Четвёртый мужчина — очевидно, Бондаренко — оказался в той же машине, когда его обнаружила полиция, и обоих задержали.

«На момент арестов не было известно, что подозреваемые являются украинским журналистом-расследователем и оператором. Аресты никоим образом не были связаны с профессиональной деятельностью этих двух мужчин», — указали в ведомстве.

Напомним

О задержании руководителя отдела расследований УП Михаила Ткача в Вене сообщалось поздно вечером 8 октября. Впоследствии его освободили из-под стражи.

россия заявила о задержании бывшего журналиста "Радио Свобода" за "госизмену" из-за сотрудничества с Украиной09.04.26, 14:42 • 2987 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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