У Відні пояснили затримання журналіста УП Михайла Ткача

Журналіста УП Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні через те, що їх помітили під час спостереження за локацією, яку також контролювали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві, а не через їхню професійну діяльність. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру столиці Австрії, інформує УНН.

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Зазначається, що під час розслідування справи щодо перших двох чоловіків виникли підозри щодо третього - ймовірно, ішлося про Ткача, але у прокуратурі не назвали імен.

Ці підозри ґрунтувалися, зокрема, на свідченнях очевидців, які вказували на те, що трьох чоловіків бачили за спостереженням за однією і тією ж локацією, а також на тому, що спостереження відбувалося в той самий період і здійснювалося в однаковий спосіб - йдеться у заяві правоохоронців.

Вказується, що це змусило прокурорів припустити, що троє українців належали до однієї групи, після чого було видано ордер на арешт третього чоловіка. Четвертий чоловік - вочевидь, Бондаренко - опинився в тій самій машині, коли його виявила поліція, і обох затримали.

"На момент арештів не було відомо, що підозрювані є українським журналістом-розслідувачем та оператором. Арешти жодним чином не були пов'язані з професійною діяльністю цих двох чоловіків", - вказали у відомстві.

Нагадаємо

Про затримання керівника відділу розслідувань УП Михайла Ткача у Відні повідомлялося пізно ввечері 8 жовтня. Згодом його відпустили з-під варти.

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