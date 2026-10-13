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У Відні пояснили затримання журналіста УП Михайла Ткача

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Михайла Ткача й оператора Ярослава Бондаренка затримали через спостереження за локацією, яку контролювали підозрювані у шпигунстві. Затриманя не пов'язане з їхньою професійною діяльністю.

У Відні пояснили затримання журналіста УП Михайла Ткача

Журналіста УП Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні через те, що їх помітили під час спостереження за локацією, яку також контролювали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві, а не через їхню професійну діяльність. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру столиці Австрії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розслідування справи щодо перших двох чоловіків виникли підозри щодо третього - ймовірно, ішлося про Ткача, але у прокуратурі не назвали імен.

Ці підозри ґрунтувалися, зокрема, на свідченнях очевидців, які вказували на те, що трьох чоловіків бачили за спостереженням за однією і тією ж локацією, а також на тому, що спостереження відбувалося в той самий період і здійснювалося в однаковий спосіб

- йдеться у заяві правоохоронців.

Вказується, що це змусило прокурорів припустити, що троє українців належали до однієї групи, після чого було видано ордер на арешт третього чоловіка. Четвертий чоловік - вочевидь, Бондаренко - опинився в тій самій машині, коли його виявила поліція, і обох затримали.

"На момент арештів не було відомо, що підозрювані є українським журналістом-розслідувачем та оператором. Арешти жодним чином не були пов'язані з професійною діяльністю цих двох чоловіків", - вказали у відомстві.

Нагадаємо

Про затримання керівника відділу розслідувань УП Михайла Ткача у Відні повідомлялося пізно ввечері 8 жовтня. Згодом його відпустили з-під варти.

росія заявила про затримання колишнього журналіста "Радіо Свобода" за "держзраду" через співпрацю з Україною09.04.26, 14:42 • 2987 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Відень
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