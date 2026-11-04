Что празднуют 4 ноября в Украине и мире

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника, а в мире отмечают День климатической справедливости и Международный день маркетинга. В церковном календаре по новому стилю чтят святого преподобного Иоанникия Великого, а по старому стилю вспоминают святого равноапостольного Аверкия, пишет УНН.

День железнодорожника Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины от 11 декабря 2002 года. Дата выбрана в память о 4 ноября 1861 года, когда к перрону железнодорожного вокзала Львова из Вены через Перемышль прибыл первый пассажирский поезд под названием "Ярослав". Этот день считается началом истории современной железнодорожной сети на территории Украины. Событие отмечает стратегически важный труд железнодорожников, которые обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, стабильность логистики, обороноспособность страны и функционирование критической инфраструктуры.

День ЮНЕСКО (UNESCO Day)

4 ноября мир отмечает годовщину вступления в силу Устава ЮНЕСКО, основанной в 1946 году для поддержания мира посредством гуманитарного сотрудничества. Импульсом для создания глобальных механизмов защиты наследия стала операция 1950-х годов по спасению храмов Абу-Симбела от затопления. Сегодня организация заботится более чем о 1100 объектах всемирного значения и защищает нематериальную культуру, в частности украинский борщ.

Всемирный день климатической справедливости (World Climate Justice Day)

Глобальная экологическая дата, призывающая мировое сообщество к справедливому распределению ответственности и ресурсов в борьбе с изменением климата. День подчеркивает, что больше всего от последствий глобального потепления, стихийных бедствий и экологических кризисов страдают наименее защищенные слои населения и страны с развивающимися экосистемами, которые меньше всего причастны к промышленным выбросам.

Международный день маркетинга (International Marketing Day)

Учрежденный по инициативе Европейской маркетинговой конфедерации и международных профессиональных ассоциаций. Дата посвящена дню рождения выдающегося американского ученого, "отца современного маркетинга" Филипа Котлера, который родился в 1931 году. День подчеркивает роль маркетинговых стратегий, анализа рынка и коммуникаций в развитии предпринимательства, удовлетворении потребностей потребителей и формировании современной глобальной экономики.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобного Иоанникия Великого — выдающегося византийского аскета и богослова, который в молодости был храбрым воином, но впоследствии принял монашество и провел 50 лет в суровых подвигах на горе Олимп. Преподобный обладал даром прозорливости и чудотворения и сыграл важную роль в защите иконопочитания. Также в этот день вспоминают святых мучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея, пресвитера, — учеников святого апостола Тита, который рукоположил их на служение; они пострадали за открытую проповедь христианства.

По старому календарю верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца — фригийского святителя, прославившегося разрушением языческих капищ и исцелением больных. Также вспоминают святых семерых отроков в Эфесе, которые чудесным образом проспали в пещере почти два столетия, засвидетельствовав истину о воскресении мертвых.