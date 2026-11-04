Що святкують 4 листопада в Україні та світі

4 листопада в Україні відзначають День залізничника, а у світі відзначають День кліматичної справедливості та Міжнародний день маркетингу. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого преподобного Йоанікія Великого, а за старим стилем згадують святого рівноапостольного Аверкія, пише УНН.

День залізничника України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України від 11 грудня 2002 року. Дата обрана на згадку про 4 листопада 1861 року, коли до перону залізничного вокзалу Львова з Відня через Перемишль прибув перший пасажирський потяг під назвою "Ярослав". Цей день вважається початком історії сучасної залізничної мережі на території України. Подія відзначає стратегічно важливу працю залізничників, які забезпечують пасажирські й вантажні перевезення, стабільність логістики, обороноздатність країни та функціонування критичної інфраструктури.

День ЮНЕСКО (UNESCO Day)

4 листопада світ відзначає річницю набрання чинності Статутом ЮНЕСКО, заснованої у 1946 році для підтримки миру через гуманітарну співпрацю. Імпульсом для створення глобальних механізмів захисту спадщини стала операція 1950-х років із порятунку храмів Абу-Сімбел від затоплення. Нині організація опікується понад 1100 об'єктами всесвітнього значення та захищає нематеріальну культуру, зокрема український борщ.

Всесвітній день кліматичної справедливості (World Climate Justice Day)

Глобальна екологічна дата, що закликає світову спільноту до справедливого розподілу відповідальності та ресурсів у боротьбі зі зміною клімату. День наголошує, що найбільше від наслідків глобального потепління, стихійних лих та екологічних криз страждають найменш захищені верстви населення та країни з розвиваються екосистемами, які найменше причетні до промислових викидів.

Міжнародний день маркетингу (International Marketing Day)

Започатковане за ініціативи Європейської маркетингової конфедерації та міжнародних професійних асоціацій. Дата присвячена дню народження видатного американського вченого, "батька сучасного маркетингу" Філіпа Котлера, який народився у 1931 році. День підкреслює роль маркетингових стратегій, аналітики ринку та комунікацій у розвитку підприємництва, задоволенні потреб споживачів та формуванні сучасної глобальної економіки.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Йоанікія Великого — видатного візантійського аскета й богослова, який замолоду був хоробрим воїном, але згодом прийняв чернецтво і провів 50 років у суворих подвигах на горі Олімп. Преподобний мав дар прозорливості та чудотворення й відіграв важливу роль у захисті іконошанування. Також цього дня згадують святих мучеників Никандра, єпископа Мирського, та Ермея, пресвітера — учнів святого апостола Тита, які рукопоклали їх на служіння й постраждали за відкриту проповідь християнства.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця — фригійського святителя, який уславився руйнуванням язичницьких капищ та зціленням недужих. Також згадують святих сімох отроків в Ефесі, які дивовижним чином проспали у печері майже два століття, засвідчивши істину про воскресіння мертвих.