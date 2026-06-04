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Открытое письмо Зеленского к путину официально распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы - МИД

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Письмо Зеленского к путину распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы. Президент предлагает российскому диктатору назначить дату и провести встречу.

Открытое письмо Зеленского к путину официально распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы - МИД

Открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского будет распространено официально в ООН, а также в ОБСЕ и в Совете Европы. Об этом сообщил в комментарии журналистам в четверг спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

По поручению министра, открытое письмо Президента будет распространено официально в ООН в Нью-Йорке — Генеральному секретарю и всем государствам-членам, а также в ОБСЕ в Вене и в Совете Европы в Страсбурге 

- сообщил Тихий.

Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП04.06.26, 22:16 • 1048 просмотров

Ранее 

Как сообщил глава МИД Андрей Сибига, Украина официально передает открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору владимиру путину через дипломатические каналы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Совет Европы
Вена
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина