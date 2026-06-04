Открытое письмо Зеленского к путину официально распространят в ООН, ОБСЕ и Совете Европы - МИД

Открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского будет распространено официально в ООН, а также в ОБСЕ и в Совете Европы. Об этом сообщил в комментарии журналистам в четверг спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

По поручению министра, открытое письмо Президента будет распространено официально в ООН в Нью-Йорке — Генеральному секретарю и всем государствам-членам, а также в ОБСЕ в Вене и в Совете Европы в Страсбурге