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Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Владимир Зеленский написал открытое письмо путину с предложением встречи. Советник Литвин заявил, что обращение также направят международным партнерам.

Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП

Открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину будет также направлено и партнерам. Об этом сообщил журналистам советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН

Детали

По словам Литвина, открытое письмо Зеленского направлено на партнеров, а также россиян, которые устали от войны.

По его словам, открытое письмо будет распространено по разным каналам.

Украина передаст открытое письмо Зеленского к путину через дипломатические каналы, ожидаем содержательный ответ - МИД04.06.26, 22:01 • 1256 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину - предложил назначить встречу и определить дату.

Антонина Туманова

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Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина