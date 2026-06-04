Открытое письмо Зеленского направлено также на партнеров и россиян, которые устали от войны - ОП
Киев • УНН
Владимир Зеленский написал открытое письмо путину с предложением встречи. Советник Литвин заявил, что обращение также направят международным партнерам.
Открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину будет также направлено и партнерам. Об этом сообщил журналистам советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.
Детали
По словам Литвина, открытое письмо Зеленского направлено на партнеров, а также россиян, которые устали от войны.
По его словам, открытое письмо будет распространено по разным каналам.
Украина передаст открытое письмо Зеленского к путину через дипломатические каналы, ожидаем содержательный ответ - МИД04.06.26, 22:01 • 1256 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину - предложил назначить встречу и определить дату.