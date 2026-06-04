Украина передаст открытое письмо Зеленского к путину через дипломатические каналы, ожидаем содержательный ответ - МИД
Киев • УНН
Украина через дипломатические каналы передала путину письмо Зеленского с планом мира. Документ содержит конкретные шаги и приглашение на личную встречу.
Украина официально передает открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору владимиру путину через дипломатические каналы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением по завершению войны. Непосредственно от Президента Украины – президенту российской федерации. С четкими, выполнимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаем это письмо через дипломатические каналы
По словам главы МИД, Украина ожидает "содержательного ответа на это предложение".
Пришло время завершить эту войну. Пришло время выбрать мир
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.