Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026

В Киеве завершился 17-й Одесский международный кинофестиваль, который проходил с 27 августа по 4 сентября. В этом году на фестивале показали более 80 украинских и зарубежных фильмов в десяти программах. В Национальный конкурс вошли 13 полнометражных украинских картин. Помимо кинопоказов, на ОМКФ состоялись профессиональные панели с участием режиссёров, продюсеров, актёров, ветеранов и других представителей индустрии, пишет УНН.

Кино новой реальности

17-й ОМКФ уже в третий раз прошёл в Киеве. Из-за полномасштабной войны и рисков безопасности фестиваль временно перенесли из Одессы в столицу. В этом году основными фестивальными площадками стали кинотеатры "Жовтень" и "Оскар". Всего зрители могли посмотреть более 80 фильмов в десяти программах.

Показательной в этом году стала Национальная конкурсная программа. В неё отобрали только фильмы, съёмки которых завершились в 2025 или 2026 годах. То есть эти работы создавались во время полномасштабной войны россии против Украины.

Одной из главных премьер фестиваля стала антиутопия Валентина Васяновича "За перемогу!". Режиссёр показывает зрителю не саму войну, он смотрит дальше — в послевоенную Украину, где победа вовсе не означает возвращения к нормальной жизни. По сюжету, главный герой — кинорежиссёр, который остаётся в стране, но уже не может работать так, как раньше. Его жена и дочь несколько лет живут в Вене и не видят смысла возвращаться. Через личную историю Васянович говорит о современных проблемах разрушенных семей, эмиграции и о том, что ждёт людей в стране, где война закончилась, а довоенная жизнь не вернулась.

кадр из фильма “ За перемогу!”, источник сайт ОМКФ

В Национальный конкурс также вошли "Мрія Кіри" Дениса Колесникова и "Соліст" Сергея Сторожева.

Выделялась на международном кинофестивале и документалистика. Зрителей впечатлила работа Евгения Титаренко — фильм "Generation 2014". Кинорежиссёр на протяжении десяти лет снимал шестерых добровольцев медицинского батальона "Госпитальеры". Картина показывает, как война, начавшаяся для них в 2014 году, изменила их жизнь и повлияла на развитие личности.

кадр из фильма “Generation 2014”, источник сайт ОМКФ

"Мир для Ніни" Жанны Довгич рассказывает о Нине Брановицкой — матери защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, который в 2015 году попал в плен, где его пытали и убили россияне. В фильме мать погибшего воина ищет свидетелей, восстанавливает обстоятельства гибели сына и добивается наказания виновных.

Тема войны появилась и в Международном конкурсе. В болгарско-греческом фильме "Грязные деньги — белые ночи" Кристины Грозевой и Петара Вылчанова российское вторжение в Украину разрушает планы супругов, которые копили деньги на поездку в Санкт-Петербург. Через эту историю авторы показывают людей, которые пытаются оставаться "вне политики", даже когда война уже непосредственно влияет на их жизнь.

кадр из фильма “Грязные деньги — белые ночи”, источник сайт ОМКФ

Венгерский фильм "Как дома" Габора Холтаи построен как сюрреалистический триллер, но фактически рассказывает о механизмах авторитарного государства — о том, как ложь постепенно становится нормой, если общество соглашается её принять.

Отдельно на ОМКФ представили программу "Фестиваль фестивалей" с картинами, которые уже получили награды на международных кинофестивалях. Среди них — обладатель Гран-при Sundance-2026 "Медведь-проказник" Габриэлы Оссио Ванден и Джека Вейсмана, а также "Жестяной замок" Александра Мерфи, отмеченный в Каннах.

Как война россии против Украины изменила киноиндустрию?

Помимо показов, на ОМКФ работала профессиональная секция Film Industry Office. Здесь представители киноиндустрии говорили уже не об отдельных фильмах, а о проблемах самой отрасли во время войны.

Среди тем — финансирование новых проектов, международное сотрудничество, прокат украинских фильмов, работа телеканалов и стримингов, а также то, как кино должно работать с темами войны, военных и ветеранов.

Отдельный блок обсуждений был посвящён ветеранам.

На панели "Ветераны, война и кино: новые герои, новые профессии" обсудили привлечение военных в сферу кино и телевидения — не только в качестве героев в кадре, но и как части съёмочных и творческих команд. В дискуссии приняли участие основатель BRIGHT POINT Skalyha Foundation Егор Скалыга, продюсер и ветеран Владимир Яценко, режиссёр, актёр и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев, генеральный продюсер серийного производства ICTV2 Дмитрий Хрипун, ведущий и продюсер 2+2 Максим Сухенко и директор по коммуникациям и партнёрствам Work.ua Леся Примакова. Модерировала панель телеведущая Юлия Зорий.

Ахтем Сеитаблаев, Дмитрий Хрипун, Владимир Яценко, Леся Примакова, Максим Сухенко, Егор Скалыга, источник: new.oiff.com.ua

Продюсер и ветеран Владимир Яценко обратил внимание, что украинская ситуация отличается от классического представления о ветеране: на фронт ушли тысячи людей, которые до войны работали в кино, бизнесе, культуре и других сферах. И после службы далеко не все смогут просто вернуться к прежней жизни.

"Мы гражданские, которые ушли на войну. Единственное, что нужно помнить о травмах, — это очень важно. Многие ждут, мне кажется, что они вернутся такими, какими были. (...) Они будут немного другими, чем были", — сказал Яценко.

Егор Скалыга, который до начала полномасштабной войны около 20 лет работал в кино, подчеркнул, что сама индустрия насчитывает немало профессий, в которых военный опыт может стать преимуществом. Речь идёт о работе постановщиков, осветителей, администраторов, водителей и других членов съёмочной группы.

"Человек, который способен построить себе жильё в норе, точно так же сможет построить декорацию за двое суток — трёхкомнатную квартиру. Поэтому точек входа много", — отметил Скалыга.

Он согласился с мнением Яценко о том, что работодателям придётся учитывать и последствия войны — проблемы со здоровьем, памятью или психологическим состоянием. По словам Скалыги, в таких случаях важно не отказываться от человека, а учитывать, откуда он вернулся, и помогать ему адаптироваться.

Это одно из принципиальных изменений, которые война принесла украинской культуре. Ветеран для кино — уже не только персонаж. Это будущий сценарист, режиссёр, оператор.

Кино уже сегодня формирует образ украинского военного, с которым страна будет жить десятилетиями. Именно поэтому в Film Industry Office отдельно говорили об этике работы с женщинами-военнослужащими, границе между художественным замыслом и психологической безопасностью героев, а также о том, кто вообще имеет право рассказывать о чужом боевом опыте.

Другие дискуссии были посвящены тому, как Украина запомнит эту войну и где проходит граница между искусством, документированием и пропагандой.

"Культура — это наше пространство. И это пространство даёт нам силы быть самими собой. Защищая его, мы таким образом оказываем сопротивление", — сказал спикер 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Вадим Карпяк во время панели о культурном сопротивлении.

Фактически речь идёт о том, что после 2022 года культура в Украине утратила возможность существовать отдельно от войны. Даже фильм не о войне создаётся людьми, которые живут в условиях войны, теряют близких, переживают массовую эмиграцию и уже сейчас формируют память о событиях, которые будут определять страну на поколения вперёд.

Не ждать, пока война станет историей

Символическим гостем нынешнего фестиваля стал боснийский режиссёр и сценарист Данис Танович. Его дебютная полнометражная картина "Ничья земля", созданная на основе собственного опыта работы документалистом во время Боснийской войны, получила "Оскар", "Золотой глобус" и приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

Данис Танович и Виктория Тигипко, источник: new.oiff.com.ua

На ОМКФ Тановича наградили Lifetime Achievement Award за вклад в мировое киноискусство. Вручая награду, президент фестиваля Виктория Тигипко призвала украинских режиссёров не ждать, пока война станет историей, а говорить о ней уже сейчас.

Эта мысль хорошо передаёт настроение нынешнего фестиваля. Украинское кино осмысливает войну, говорит об утрате и боли, ветеранах, эмиграции и будущем страны. В то же время авторы ищут способ не сводить всё украинское кино лишь к военной тематике и оставлять место для других историй.