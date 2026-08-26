У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього року
Київ • УНН
У Києві з 27 серпня по 4 вересня пройде Одеський міжнародний кінофестиваль.
У Києві 27 серпня стартує 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Протягом девʼяти днів - до 4 вересня - глядачам покажуть премʼєри найбільш очікуваних національних фільмів і міжнародні фестивальні хіти. Професіонали індустрії зможуть долучитися до дискусій та майстер-класів, пише УНН з посиланням на пресслужбу ОМКФ.
Основними майданчиками фестивалю стануть кінотеатри "Жовтень" та "Оскар". У програмі фестивалю - Міжнародна та Національна конкурсні програми, спеціальні покази та окремі індустрійні й освітні заходи. ОМКФ традиційно поєднує українське кіно з міжнародними фестивальними роботами та дає побачити більшість кінострічок на великому екрані до їхнього прокату в Україні.
Українські та міжнародні стрічки
У межах Національної конкурсної програми ОМКФ представить 13 українських повнометражних робіт. Фільми порушують теми війни, її наслідків та пошуку майбутнього.
Серед учасників - документальні стрічки "Бо козацього роду" режисера Романа Крупача, "Гірник" режисера Миколи Бута, "Летять хмари з великою швидкістю" режисера Романа Островського, "Машина часу Майдан" режисера Володимира Тихого та інші. А також ігрові фільми "За перемогу!" режисера Валентина Васяновича, "Мрія Кіри" режисера Дениса Колеснікова, "Соліст" режисера Сергія Сторожева.
До Міжнародної конкурсної програми увійшли повнометражні фільми з Європи, Північної та Південної Америки. Цьогорічна добірка обʼєднує кінострічки про жіночі долі у різних країнах та історичних обставинах.
Серед заявлених фільмів - польсько-чеська стрічка "Брат" режисера Мацея Собєщанського, болгарсько-грецький фільм "Брудні гроші - білі ночі" від режисерів Крістіни Ґрозевої та Петара Валчанова, американський фільм "Гаряче" від Рамзі Башура та інші роботи міжнародних режисерів та режисерок.
Окремо на ОМКФ представлять програму "Гала-премʼєри". До неї увійшли фільми, які по-різному осмислюють досвід війни і прагнення змінювати майбутнє. Серед них - українсько-канадська стрічка "Відстань до Незалежності" режисерки Дарії Саричевої, український фільм "Країна мрій? Країна дій!" від режисера Володимира Мула, український документальний фільм "Світлини з війни" режисерки Іванки-Кейт Яковини та інші.
Переможців конкурсних програм визначатимуть міжнародні та національні журі відповідно до номінацій, а володаря Гран-прі - за результатами глядацього голосування. Переможець Гран-прі нагороджується статуеткою "Золотий Дюк" та грошовою премією у розмірі 75 тисяч гривень.
Професійна програма ОМКФ
Важливою частиною фестивалю стане Film Industry Office. Це платформа для професійної комунікації, підтримки та розвитку українських кінопроєктів та кіноіндустрії в цілому, а також для презентації української кіноіндустрії міжнародному співтовариству.
Учасниками можуть стати дистриб’ютори, байєри, фестивальні відбірники, представники кінозакладів та спеціалізованих кінокомпаній, інвестори, автори фільмів (актори, режисери, сценаристи, оператори, художники-постановники), продюсери.
Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Серед партнерів зокрема Work.ua, KSE, VETERANKA, "Діти Героїв", а також Благодійний фонд BRIGHT POINT Skalyha Foundation.