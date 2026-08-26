В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом году
Киев • УНН
В Киеве с 27 августа по 4 сентября пройдет Одесский международный кинофестиваль.
В Киеве 27 августа стартует 17-й Одесский международный кинофестиваль. В течение девяти дней — до 4 сентября — зрителям покажут премьеры самых ожидаемых национальных фильмов и международные фестивальные хиты. Профессионалы индустрии смогут присоединиться к дискуссиям и мастер-классам, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОМКФ.
Основными площадками фестиваля станут кинотеатры "Жовтень" и "Оскар". В программе фестиваля — Международная и Национальная конкурсные программы, специальные показы, а также отдельные индустриальные и образовательные мероприятия. ОМКФ традиционно сочетает украинское кино с международными фестивальными работами и дает возможность увидеть большинство кинолент на большом экране до их проката в Украине.
Украинские и международные ленты
В рамках Национальной конкурсной программы ОМКФ представит 13 украинских полнометражных работ. Фильмы затрагивают темы войны, ее последствий и поиска будущего.
Среди участников — документальные ленты "Бо козацього роду" режиссера Романа Крупача, "Гірник" режиссера Николая Бута, "Летять хмари з великою швидкістю" режиссера Романа Островского, "Машина часу Майдан" режиссера Владимира Тихого и другие. А также игровые фильмы "За перемогу!" режиссера Валентина Васяновича, "Мрія Кіри" режиссера Дениса Колесникова, "Соліст" режиссера Сергея Сторожева.
В Международную конкурсную программу вошли полнометражные фильмы из Европы, Северной и Южной Америки. В этом году подборка объединяет киноленты о женских судьбах в разных странах и исторических обстоятельствах.
Среди заявленных фильмов — польско-чешская лента "Брат" режиссера Мацея Собещанского, болгарско-греческий фильм "Грязные деньги — белые ночи" режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова, американский фильм "Горячее" Рамзи Башура и другие работы международных режиссеров и режиссерок.
Отдельно на ОМКФ представят программу "Гала-премьеры". В нее вошли фильмы, по-разному осмысляющие опыт войны и стремление изменить будущее. Среди них — украинско-канадская лента "Відстань до Незалежності" режиссера Дарии Сарычевой, украинский фильм "Країна мрій? Країна дій!" режиссера Владимира Мула, украинский документальный фильм "Світлини з війни" режиссера Иванки-Кейт Яковины и другие.
Победителей конкурсных программ будут определять международные и национальные жюри в соответствии с номинациями, а обладателя Гран-при — по результатам зрительского голосования. Победитель Гран-при награждается статуэткой "Золотой Дюк" и денежной премией в размере 75 тысяч гривен.
Профессиональная программа ОМКФ
Важной частью фестиваля станет Film Industry Office. Это платформа для профессиональной коммуникации, поддержки и развития украинских кинопроектов и киноиндустрии в целом, а также для презентации украинской киноиндустрии международному сообществу.
Участниками могут стать дистрибьюторы, байеры, фестивальные отборщики, представители кинотеатров и специализированных кинокомпаний, инвесторы, авторы фильмов (актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, художники-постановщики), продюсеры.
Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда. Среди партнеров, в частности, Work.ua, KSE, VETERANKA, "Діти Героїв", а также Благотворительный фонд BRIGHT POINT Skalyha Foundation.