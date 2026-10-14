Арест Ткача и Бондаренко соответствовал принципу пропорциональности, – министр Австрии

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер считает, что арест журналистов "Украинской правды" Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко соответствовал принципу пропорциональности. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

"Аресты никогда не бывают простыми. Но я предполагаю, и у меня нет оснований сомневаться, что и в этом случае полиция вмешалась в соответствии с принципом пропорциональности и осуществила аресты", – сказал Карнер.

По его словам, Венская прокуратура продолжает расследование в отношении четырёх человек. Помимо Ткача и Бондаренко, среди них ещё двое граждан Украины, которые были арестованы в начале прошлой недели. Их подозревают в осуществлении тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, сообщает Heute.

В свою очередь, бывший прокурор САП Станислав Броневицкий иронично прокомментировал реакцию "Украинской правды" на ответ австрийской стороны.

"Пришло время объявлять реформу венской полиции и прокуратуры и вводить конкурс на должность руководителя полиции и, соответственно, прокурора. Обязательно с решающим голосом международников. Австрийские реформы не остановить", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, согласно австрийскому законодательству уголовно наказуемым является незаконное настойчивое преследование лица, если в течение длительного времени кто-либо систематически ищет физической близости с ним или иным образом контактирует с ним так, что это способно существенно нарушить его нормальный образ жизни. Санкция – до одного года лишения свободы.