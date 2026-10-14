Арешт Ткача та Бондаренка відповідав принципу пропорційності, – міністр Австрії

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер вважає, що арешт журналістів "Української правди" Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка відповідав принципу пропорційності. Про це повідомляє австрійське видання Heute.

"Арешти ніколи не бувають простими. Але я припускаю, і в мене немає підстав сумніватися, що і в цьому випадку поліція втрутилася відповідно до принципу пропорційності та здійснила арешти", – сказав Карнер.

За його словами, Віденська прокуратура продовжує розслідування проти чотирьох осіб. Окрім Ткача та Бондаренка, серед них ще двоє громадян України, яких було заарештовано на початку минулого тижня. Їх підозрюють у здійсненні таємної розвідувальної діяльності на шкоду Австрії, повідомляє Heute.

У свою чергу, експрокурор САП Станіслав Броневицький іронічно прокоментував реакцію "Української правди" на відповідь австрійської сторони.

"Прийшов час оголошувати реформу віденської поліції і прокуратури та запроваджувати конкурс на посаду керівника поліції та, відповідно, прокурора. Обов'язково з переважним голосом міжнародників. Австрійські реформи не спинити", – наголосив він.

Як повідомлялося раніше, згідно з австрійським законодавством кримінально караним є незаконне наполегливе переслідування особи, якщо протягом тривалого часу хтось систематично шукає її фізичної близькості або іншим чином контактує з нею так, що це здатне істотно порушити її нормальний спосіб життя. Санкція – до одного року позбавлення волі.