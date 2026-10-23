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Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, в том числе представителя ОБСЕ, за деятельность, не соответствующую их статусу. Подробности подозрений не раскрываются.

Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Австрия объявила четверых российских дипломатов персонами нон грата по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает австрийское издание Heute, пишет УНН.

Детали

Трое дипломатов работали в российском посольстве в Вене. По данным австрийского МИД, они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Всех троих объявили персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Решение также касается российского дипломата, который работал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Он входил в российскую делегацию по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Его также объявили нежелательным лицом и обязали покинуть Австрию.

Это уже не первая высылка российских дипломатов из Австрии. Весной страна уже прибегала к такому шагу, а теперь дипломатическая напряжённость между Веной и Москвой возобновилась.

В то же время австрийский МИД не уточнил, какие именно действия вменяют дипломатам. Подробности относительно информации, полученной австрийскими органами безопасности, также не обнародовали.

В Австрии раскрыли схему обхода санкций для поставок оборудования российскому военно-промышленному комплексу10.08.26, 20:18 • 3790 просмотров

Ольга Розгон

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