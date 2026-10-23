Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві
Київ • УНН
Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів, зокрема представника ОБСЄ, через діяльність поза статусом. Деталі підозр не розкрили.
Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон ґрата через підозру у шпигунстві. Про це повідомляє австрійське видання Heute, пише УНН.
Деталі
Троє дипломатів працювали в російському посольстві у Відні. За даними австрійського МЗС, вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом. Усіх трьох оголосили персонами нон ґрата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Рішення також стосується російського дипломата, який працював в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні. Він входив до російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями. Його також оголосили небажаною особою та зобов’язали залишити Австрію.
Це вже не перша висилка російських дипломатів з Австрії. Навесні країна вже вдавалася до такого кроку, а тепер дипломатична напруженість між Віднем і Москвою поновилася.
Водночас австрійське МЗС не уточнило, які саме дії інкримінують дипломатам. Подробиць щодо інформації, отриманої австрійськими органами безпеки, також не оприлюднили.
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