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The Guardian

Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів, зокрема представника ОБСЄ, через діяльність поза статусом. Деталі підозр не розкрили.

Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон ґрата через підозру у шпигунстві. Про це повідомляє австрійське видання Heute, пише УНН.

Деталі

Троє дипломатів працювали в російському посольстві у Відні. За даними австрійського МЗС, вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом. Усіх трьох оголосили персонами нон ґрата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Рішення також стосується російського дипломата, який працював в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні. Він входив до російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями. Його також оголосили небажаною особою та зобов’язали залишити Австрію.

Це вже не перша висилка російських дипломатів з Австрії. Навесні країна вже вдавалася до такого кроку, а тепер дипломатична напруженість між Віднем і Москвою поновилася.

Водночас австрійське МЗС не уточнило, які саме дії інкримінують дипломатам. Подробиць щодо інформації, отриманої австрійськими органами безпеки, також не оприлюднили.

В Австрії викрили схему обходу санкцій для постачання обладнання російському ВПК10.08.26, 20:18 • 3778 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Відень
Австрія