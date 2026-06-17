Что празднуют 17 июня в Украине и мире

Этот день посвящен одной из самых острых экологических проблем современности под эгидой ООН. Также сегодня отмечают интересные неофициальные и гастрономические праздники, а в церковном календаре - строгий постный день, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)

Важная официальная дата ООН, установленная в 1995 году. Цель этого дня - привлечь внимание человечества к проблемам деградации земель, истощения плодородных почв и катастрофической нехватки пресной воды.

Экологи подчеркивают, что из-за изменения климата и нерационального использования ресурсов проблема засух становится глобальной угрозой для продовольственной безопасности.

Всемирный день крокодила (World Croc Day)

Глобальная инициатива, созданная для защиты этих уникальных древних рептилий. Праздник призывает бороться с браконьерством и уничтожением естественных сред обитания аллигаторов и крокодилов, многие виды которых сегодня находятся на грани исчезновения.

В ЮАР крокодил откусил руку 7-летнему мальчику во время рыбалки

День мусорщика / День работников службы вывоза мусора (Global Garbage Man Day)

Социально важный праздник, призванный выразить благодарность людям, чей тяжелый труд мы часто не замечаем. Именно работники коммунальных и частных служб вывоза отходов ежедневно заботятся о санитарном состоянии, чистоте и экологии наших городов.

День «Ешьте свои овощи» (Eat Your Vegetables Day)

Этот праздник является логическим продолжением вчерашнего Дня свежих овощей. Это отличный повод для родителей приучать детей к здоровому питанию, а для взрослых - пересмотреть свой рацион и добавить в него больше клетчатки и витаминов.

День яблочного штруделя (Apple Strudel Day)

Вкусный праздник, посвященный одному из самых известных европейских десертов, зародившемуся в Вене. Тонкое вытяжное тесто, много яблок, корица и изюм - идеальное угощение к вечернему чаю или кофе.

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Среда Петрова поста (Петровки)

Продолжается вторая неделя летнего Петрова поста. Поскольку среда традиционно является днем памяти о предательстве Иуды, по церковному уставу она (как и пятница) является днем более строгого поста. Постящимся верующим надлежит воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов, а также от блюд с добавлением растительного масла и рыбы.

День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

По новому (новоиулианскому) календарю, в этот день чтят трех родных братьев-персов. По преданию, в IV веке они прибыли к римскому императору Юлиану Отступнику как послы мира, но из-за их отказа участвовать в языческих жертвоприношениях были подвергнуты пыткам и казнены.

Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем удары по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину