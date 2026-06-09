Ежевика, яблоки и зеленый чай — ученые назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Большинство диетических рекомендаций советуют есть по пять порций фруктов и овощей в день, но новые данные показывают: выбор конкретных продуктов не менее важен для здоровья сердца. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Любая здоровая диета должна включать сбалансированное количество белков, клетчатки, углеводов и других питательных веществ, содержащихся в продуктах питания и напитках.

Каждый из этих компонентов приносит организму определенную пользу, и для поддержания здоровья человеку необходимо потреблять их в минимально рекомендованных количествах.

Одним из менее известных компонентов являются флаванолы — группа природных растительных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Флаванолы поддерживают здоровье сердца. Предыдущие исследования показали, что ежедневное потребление от 500 мг флаванолов значительно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Food & Function, проанализировало данные более 30 тысяч участников из Великобритании и США и пришло к выводу, что соблюдение нынешних диетических рекомендаций — например, употребление любых пяти порций фруктов или овощей в день — недостаточно для достижения полезного уровня флаванолов в организме.

Флаванолы могут существенно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но только если вы употребляете их в достаточном количестве — заявил доктор Хавьер Оттавиани, ведущий автор исследования.

Он добавил, что большинство людей предполагают, что большое количество фруктов и овощей само по себе покрывает эту потребность, но наше исследование показывает, что куда важнее не общий объем, а конкретный выбор продуктов.

Ученые выяснили, что среди участников, которые придерживались текущих рекомендаций по потреблению фруктов и овощей и в целом соблюдали здоровый рацион, менее 25% получали не менее 500 мг флаванолов в день. Кроме того, практически не оказалось разницы в потреблении флаванолов между теми, кто ел много фруктов и овощей, и теми, кто ел их мало.

Как добавить в здоровый рацион достаточное количество флаванолов?

Флаванолы содержатся в семечковых фруктах, ягодах и косточковых, а также в таких овощах, как фасоль пинто, красная фасоль и бобы фава. Они присутствуют и в чае, и в продуктах на основе какао.

"Горсть ежевики, целое яблоко или чашка зеленого чая во время еды могут существенно увеличить количество этих полезных соединений, которое вы получаете и усваиваете из пищи", — отметил Оттавиани.

Какие продукты наиболее богаты флаванолами?

В фруктах и овощах содержание флаванолов сильно различается. Вот лидеры по их содержанию:

сливы (500 г) — 450 мг;

клюква (250 г) — 300 мг;

ежевика (200 г) — 250 мг;

зеленый чай (250 мл, одна чашка) — 200 мг;

широкие бобы / бобы фава (80 г) — 140 мг;

черешня (400 г, около 30 штук) — 130 мг;

яблоко с кожурой (одно среднее) — 110 мг;

клубника (200 г) — 90 мг;

голубика (150 г, одна упаковка) — 80 мг;

фасоль пинто (40 г, две столовые ложки сухих зерен) — 70 мг.

Разные фрукты и овощи дают нам очень разные питательные преимущества, которые выходят далеко за рамки витаминов и минералов. И по мере того, как наше понимание этих соединений углубляется, появляется реальная возможность сделать диетические рекомендации более точными и эффективными — отметил профессор Гюнтер Кюнле из Редингского университета.

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