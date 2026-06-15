Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем удары по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева. Обсудили российские удары по Лавре и предстоящий визит Патриарха.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Обсудили российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре и возможные форматы для личных встреч, передает УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что провел разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по пути на саммит Группы семи.
Благодарен Его Всесвятости за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре – святыне не только Украины, но и православия в целом – это варварство, которому нет оправдания. Обсудили также с Патриархом Варфоломеем возможные форматы для личных встреч
Президент добавил, что пригласил Его Всесвятость в Украину.
Спасибо за молитвы за Украину и наших людей
Украина созывает Совбез ООН из-за атак РФ на города и Киево-Печерскую лавру15.06.26, 19:10 • 1608 просмотров