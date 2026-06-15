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Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем удары по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева. Обсудили российские удары по Лавре и предстоящий визит Патриарха.

Зеленский обсудил с Патриархом Варфоломеем удары по Киево-Печерской лавре и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Обсудили российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре и возможные форматы для личных встреч, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что провел разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по пути на саммит Группы семи. 

Благодарен Его Всесвятости за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре – святыне не только Украины, но и православия в целом – это варварство, которому нет оправдания. Обсудили также с Патриархом Варфоломеем возможные форматы для личных встреч 

- сообщил Глава государства.

Президент добавил, что пригласил Его Всесвятость в Украину.

Спасибо за молитвы за Украину и наших людей 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

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