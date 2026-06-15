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Украина созывает Совбез ООН из-за атак РФ на города и Киево-Печерскую лавру

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Украина созывает Совбез ООН и предпринимает соответствующие шаги в рамках ЮНЕСКО из-за массированных атак на города и наследие. В результате ударов РФ повреждены здания Киево-Печерской лавры.

Украина созывает Совбез ООН из-за атак РФ на города и Киево-Печерскую лавру

Украина созывает срочные заседания Совета Безопасности ООН, а также предпринимает соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными атаками россии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига,  передает УНН.

Киев, Харьков, Днепр и другие города подверглись сильным атакам. Погибли мирные люди, были ранены дети, а смелые спасатели отдали жизни в результате циничного повторного удара по месту атаки. Масштабные повреждения получили жилые дома и объекты исторического наследия, в частности Киево-Печерская лавра – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Атакуя наших людей, наши города, наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное пренебрежение к международному праву и принципам, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций 

- отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что пока россия продолжает наращивать атаки и подрывать все усилия, направленные на достижение мира, сильный и единый международный ответ является критически важным для усиления давления на агрессора и обеспечения его ответственности.

Мы благодарны нашим партнерам за солидарность и неизменную поддержку Украины, которая защищает своих людей, свое наследие и принципы Устава ООН 

– резюмировал министр.

Напомним

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры. 

Антонина Туманова

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