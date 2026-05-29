Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Австрия приговорила к 15 годам мужчину, готовившего нападение на концерт Тейлор Свифт

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Суд в Австрии приговорил 21-летнего мужчину к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт. Обвиняемый признался в планировании нападения.

Австрийский суд приговорил 21-летнего мужчину к 15 годам тюремного заключения за подготовку исламистского нападения на концерт американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Суд признал мужчину виновным в ряде преступлений, большинство из которых связаны с террористической деятельностью. В ходе рассмотрения дела обвиняемый признался в планировании атаки.

Речь идет о неудавшейся попытке организовать нападение во время концерта Тейлор Свифт в столице Австрии. Детали подготовки теракта и способа его реализации в материалах суда не уточняются.

Приговор в 15 лет лишения свободы стал одним из самых суровых решений австрийских судов по делам, связанным с терроризмом, за последние годы.

