Австрия приговорила к 15 годам мужчину, готовившего нападение на концерт Тейлор Свифт
Киев • УНН
Суд в Австрии приговорил 21-летнего мужчину к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт. Обвиняемый признался в планировании нападения.
Австрийский суд приговорил 21-летнего мужчину к 15 годам тюремного заключения за подготовку исламистского нападения на концерт американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Суд признал мужчину виновным в ряде преступлений, большинство из которых связаны с террористической деятельностью. В ходе рассмотрения дела обвиняемый признался в планировании атаки.
Речь идет о неудавшейся попытке организовать нападение во время концерта Тейлор Свифт в столице Австрии. Детали подготовки теракта и способа его реализации в материалах суда не уточняются.
Приговор в 15 лет лишения свободы стал одним из самых суровых решений австрийских судов по делам, связанным с терроризмом, за последние годы.
