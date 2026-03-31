На Тейлор Свифт подали в суд из-за названия альбома "The Life of a Showgirl"

Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 11327 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 34087 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 24652 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 26946 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 30690 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 31874 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 25411 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12002 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26524 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40020 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0м/с
81%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 11547 просмотра
Доходы семьи за год достигли более 15,8 млн грн - Зеленский показал декларацию30 марта, 17:39 • 5962 просмотра
Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца30 марта, 18:10 • 8394 просмотра
Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса по делу о наркотиках19:45 • 4982 просмотра
Число раненых в Глухове после удара авиабомбами возросло до 1320:23 • 5446 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 34084 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 26390 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 39780 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 47226 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 58858 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 11549 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 13020 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 14736 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 30111 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 40915 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Дипломатка
Сериал

На Тейлор Свифт подали в суд из-за названия альбома "The Life of a Showgirl"

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Певица Марен Вейд обвиняет Тейлор Свифт в нарушении прав на торговую марку. Истец требует запретить использование названия и выплатить средства.

Фото: Reuters

Американская исполнительница из Лас-Вегаса Марен Уэйд подала иск против певицы Тейлор Свифт, заявив, что название ее альбома "The Life of a Showgirl" нарушает права на торговую марку. Об этом 30 марта сообщило Reuters, пишет УНН.

Подробности

В иске Уэйд утверждает, что маркетинг альбома Свифт создает риск путаницы с ее сценическим шоу "Confessions of a Showgirl", которое она использует уже много лет.

По словам истицы, такая ситуация грозит "заглушить" ее бренд, над которым она работала более десяти лет. Она просит суд запретить Свифт использовать бренд "Showgirl" таким образом, который может вводить потребителей в заблуждение, а также требует денежную компенсацию.

Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30.03.26, 18:06 • 13021 просмотр

Адвокат Марен Уэйд Джейми Парккинен заявила, что они с уважением относятся к творчеству и успеху Тейлор Свифт, однако подчеркнула право каждого автора защищать собственный бренд.

Мы с большим уважением относимся к таланту и успеху Свифт, но закон о торговых марках существует для того, чтобы создатели всех уровней могли защитить то, что они создали

– заявила она.

Что известно о сути спора

В иске отмечается, что Уэйд начала писать колонку "Confessions of a Showgirl" для Las Vegas Weekly еще в 2014 году. Впоследствии она создала одноименное сценическое шоу, в котором рассказывала истории о работе в индустрии развлечений.

В прошлом году Патентное ведомство США уже отклонило заявку Тейлор Свифт на регистрацию торговой марки "The Life of a Showgirl" в категории музыкальных выступлений и живых развлечений. Причиной стала возможная путаница с уже существующей торговой маркой Уэйд.

В иске также указано, что дальнейшее использование этого названия со стороны Свифт может привести к тому, что публика начнет воспринимать оригинальный бренд Уэйд как копию.

Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27.03.26, 19:38 • 37894 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Бренд
Тейлор Свифт
Лас-Вегас
Reuters