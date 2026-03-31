На Тейлор Свифт подали в суд из-за названия альбома "The Life of a Showgirl"

Американская исполнительница из Лас-Вегаса Марен Уэйд подала иск против певицы Тейлор Свифт, заявив, что название ее альбома "The Life of a Showgirl" нарушает права на торговую марку. Об этом 30 марта сообщило Reuters, пишет УНН.

В иске Уэйд утверждает, что маркетинг альбома Свифт создает риск путаницы с ее сценическим шоу "Confessions of a Showgirl", которое она использует уже много лет.

По словам истицы, такая ситуация грозит "заглушить" ее бренд, над которым она работала более десяти лет. Она просит суд запретить Свифт использовать бренд "Showgirl" таким образом, который может вводить потребителей в заблуждение, а также требует денежную компенсацию.

Адвокат Марен Уэйд Джейми Парккинен заявила, что они с уважением относятся к творчеству и успеху Тейлор Свифт, однако подчеркнула право каждого автора защищать собственный бренд.

Мы с большим уважением относимся к таланту и успеху Свифт, но закон о торговых марках существует для того, чтобы создатели всех уровней могли защитить то, что они создали – заявила она.

Что известно о сути спора

В иске отмечается, что Уэйд начала писать колонку "Confessions of a Showgirl" для Las Vegas Weekly еще в 2014 году. Впоследствии она создала одноименное сценическое шоу, в котором рассказывала истории о работе в индустрии развлечений.

В прошлом году Патентное ведомство США уже отклонило заявку Тейлор Свифт на регистрацию торговой марки "The Life of a Showgirl" в категории музыкальных выступлений и живых развлечений. Причиной стала возможная путаница с уже существующей торговой маркой Уэйд.

В иске также указано, что дальнейшее использование этого названия со стороны Свифт может привести к тому, что публика начнет воспринимать оригинальный бренд Уэйд как копию.

