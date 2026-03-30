Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели

Съемки одного из самых обсуждаемых сериалов "Tomb Raider" с участием Софи Тернер временно приостановлены из-за травмы актрисы, сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Как сообщает издание, студия Amazon MGM Studios приняла решение сделать паузу в производстве примерно на две недели, чтобы дать Тернер время на восстановление, а съемочная группа во время этого простоя будет продолжать получать оплату труда.

Сериал снимают в Великобритании, а Тернер перевоплощается в известную героиню видеоигр — археолога Лару Крофт. В проекте также принимают участие Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и ряд других актеров.

Фиби Уоллер-Бридж выступает создателем и соруководителем сериала, а вместе с ней над проектом работает Чад Ходж. Кинорежиссер Джонатан Ван Туллекен совмещает эту роль с функцией исполнительного продюсера.

Сериал обещает стать масштабной адаптацией культовой видеоигры, а его премьера ожидается на стриминговой платформе Prime Video.



