Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели
Киев • УНН
Актриса Софи Тернер получила травму во время съемок сериала о Ларе Крофт в Великобритании. Производство приостановили на две недели с сохранением оплаты группе.
Съемки одного из самых обсуждаемых сериалов "Tomb Raider" с участием Софи Тернер временно приостановлены из-за травмы актрисы, сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
Как сообщает издание, студия Amazon MGM Studios приняла решение сделать паузу в производстве примерно на две недели, чтобы дать Тернер время на восстановление, а съемочная группа во время этого простоя будет продолжать получать оплату труда.
Сериал снимают в Великобритании, а Тернер перевоплощается в известную героиню видеоигр — археолога Лару Крофт. В проекте также принимают участие Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и ряд других актеров.
Фиби Уоллер-Бридж выступает создателем и соруководителем сериала, а вместе с ней над проектом работает Чад Ходж. Кинорежиссер Джонатан Ван Туллекен совмещает эту роль с функцией исполнительного продюсера.
Сериал обещает стать масштабной адаптацией культовой видеоигры, а его премьера ожидается на стриминговой платформе Prime Video.
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотров28.03.26, 15:27 • 35861 просмотр