Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні

Зйомки одного з найбільш обговорюваних серіалів "Tomb Raider" за участю Софі Тернер тимчасово призупинено через травму акторки, повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Як повідомляє видання, студія Amazon MGM Studios ухвалила рішення зробити паузу у виробництві приблизно на два тижні, щоб дати Тернер час на відновлення, а знімальна група під час цього простою продовжуватиме отримувати оплату праці.

Серіал знімають у Великій Британії, а Тернер перевтілюється у відому героїню відеоігор — археолога Лару Крофт. У проєкті також беруть участь Сігурні Вівер, Джейсон Айзекс та низка інших акторів.

Фібі Уоллер-Брідж виступає творцем і співкерівником серіалу, а разом із нею над проєктом працює Чад Годж. Кінорежисер Джонатан Ван Туллекен поєднує цю роль із функцією виконавчого продюсера.

Серіал обіцяє стати масштабною адаптацією культової відеогри, а його прем’єра очікується на стримінговій платформі Prime Video.



