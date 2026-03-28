Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів

$43.8850.61
ukenru
13:04 • 1686 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 5516 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 10219 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 12591 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 17596 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19293 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 27536 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26832 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51862 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74368 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.6м/с
58%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список28 березня, 04:28 • 6088 перегляди
Атака дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів в рф: що відомоPhoto28 березня, 05:15 • 4366 перегляди
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування28 березня, 05:34 • 10426 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25208:19 • 10679 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 8594 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 8720 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 27536 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 28140 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 27269 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74368 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 762 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 1602 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 17982 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 21879 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 26848 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Перший тизер адаптації від HBO зібрав 277 мільйонів переглядів за дві доби. Прем'єра серіалу за мотивами книг Роулінг запланована на Різдво 2026 року.

Перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь", переосмислення семитомної серії книг Дж. К. Роулінг та частини франшизи Warner Bros., у якій Деніел Редкліфф зіграв головну роль, вийшов у середу. За перші 48 годин він набрав понад 277 мільйонів органічних переглядів на різних платформах, ставши трейлером, що найбільш переглядається, в історії HBO і HBO Max, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Перший сезон багатосезонного серіалу буде заснований на першому романі Роулінг, "Гаррі Поттер і філософський камінь", і кожен сезон, імовірно, буде присвячений іншій книзі.

"Я завжди хотів дізнатися про своїх батьків", - каже Гаррі в трейлері Гагріду (Нік Фрост), на що той відповідає: "Твої батьки були найдобрішими і найхоробрішими людьми, яких я коли-небудь зустрічав. Вони були веселими та розумними, і вони відстоювали те, що вважали за правильне. Наступного разу я побачу тебе в Гоґвортсі".

У трейлері показано, як Гаррі знайомиться зі своїми найкращими друзями, Роном Візлі (Аластер Стаут) та Герміоною Грейнджер (Арабелла Стентон), бере розподільний капелюх, відвідує уроки травології та грає в квідич, звичайно ж, у формі команди Гріфіндора.

"У Гаррі Поттері немає нічого особливого - принаймні так завжди говорить його тітка Петунія (Бел Паулі). У свій одинадцятий день народження лист про зарахування до Гоґвортсу відкриває для Гаррі прихований світ: світ веселощів, дружби та магії. Але з цією новою пригодою приходить і великий ризик, оскільки Гаррі змушений зіткнутися з небезпечним ворогом зі свого минулого", - ідеться в офіційному описі сюжету.

У серіалі також знімаються Джон Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі Мінерви Макгонагалл, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа, Рорі Вілмот у ролі Невіла Лонгботтома та Локс Пратт у ролі Драко Малфоя та інші.

Франческа Гардінер ("Спадкоємці") - шоураннер, а Марк Майлод ("Гра престолів") виступить режисером кількох епізодів.

Прем'єра "Гаррі Поттер та філософський камінь" відбудеться на каналі HBO на Різдво 2026 року, а також фільм буде доступний для ексклюзивного перегляду на HBO Max.

HBO показала перший тизер серіалу про Гаррі Поттера25.03.26, 22:49 • 6300 переглядiв

Юлія Шрамко

УНН Lite
Режисер
Бренд
Фільм
Серіали
HBO Max