Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів

Перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь", переосмислення семитомної серії книг Дж. К. Роулінг та частини франшизи Warner Bros., у якій Деніел Редкліфф зіграв головну роль, вийшов у середу. За перші 48 годин він набрав понад 277 мільйонів органічних переглядів на різних платформах, ставши трейлером, що найбільш переглядається, в історії HBO і HBO Max, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Перший сезон багатосезонного серіалу буде заснований на першому романі Роулінг, "Гаррі Поттер і філософський камінь", і кожен сезон, імовірно, буде присвячений іншій книзі.

"Я завжди хотів дізнатися про своїх батьків", - каже Гаррі в трейлері Гагріду (Нік Фрост), на що той відповідає: "Твої батьки були найдобрішими і найхоробрішими людьми, яких я коли-небудь зустрічав. Вони були веселими та розумними, і вони відстоювали те, що вважали за правильне. Наступного разу я побачу тебе в Гоґвортсі".

У трейлері показано, як Гаррі знайомиться зі своїми найкращими друзями, Роном Візлі (Аластер Стаут) та Герміоною Грейнджер (Арабелла Стентон), бере розподільний капелюх, відвідує уроки травології та грає в квідич, звичайно ж, у формі команди Гріфіндора.

"У Гаррі Поттері немає нічого особливого - принаймні так завжди говорить його тітка Петунія (Бел Паулі). У свій одинадцятий день народження лист про зарахування до Гоґвортсу відкриває для Гаррі прихований світ: світ веселощів, дружби та магії. Але з цією новою пригодою приходить і великий ризик, оскільки Гаррі змушений зіткнутися з небезпечним ворогом зі свого минулого", - ідеться в офіційному описі сюжету.

У серіалі також знімаються Джон Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі Мінерви Макгонагалл, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа, Рорі Вілмот у ролі Невіла Лонгботтома та Локс Пратт у ролі Драко Малфоя та інші.

Франческа Гардінер ("Спадкоємці") - шоураннер, а Марк Майлод ("Гра престолів") виступить режисером кількох епізодів.

Прем'єра "Гаррі Поттер та філософський камінь" відбудеться на каналі HBO на Різдво 2026 року, а також фільм буде доступний для ексклюзивного перегляду на HBO Max.

