Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"14:00 • 542 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo13:27 • 1270 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo12:57 • 2164 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 18130 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 22024 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотров

Первый тизер адаптации от HBO собрал 277 миллионов просмотров за двое суток. Премьера сериала по мотивам книг Роулинг запланирована на Рождество 2026 года.

Первый трейлер сериала "Гарри Поттер и философский камень", переосмысления семитомной серии книг Дж. К. Роулинг и части франшизы Warner Bros., в которой Дэниел Рэдклифф сыграл главную роль, вышел в среду. За первые 48 часов он набрал более 277 миллионов органических просмотров на различных платформах, став самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Первый сезон многосезонного сериала будет основан на первом романе Роулинг, "Гарри Поттер и философский камень", и каждый сезон, предположительно, будет посвящен другой книге.

"Я всегда хотел узнать о своих родителях", - говорит Гарри в трейлере Хагриду (Ник Фрост), на что тот отвечает: "Твои родители были самыми добрыми и храбрыми людьми, которых я когда-либо встречал. Они были веселыми и умными, и они отстаивали то, что считали правильным. В следующий раз я увижу тебя в Хогвартсе".

В трейлере показано, как Гарри знакомится со своими лучшими друзьями, Роном Уизли (Аластер Стаут) и Гермионой Грейнджер (Арабелла Стэнтон), берет распределяющую шляпу, посещает уроки травологии и играет в квиддич, конечно же, в форме команды Гриффиндора.

"В Гарри Поттере нет ничего особенного - по крайней мере, так всегда говорит его тетя Петуния (Бел Паули). В свой одиннадцатый день рождения письмо о зачислении в Хогвартс открывает для Гарри скрытый мир: мир веселья, дружбы и магии. Но с этим новым приключением приходит и большой риск, поскольку Гарри вынужден столкнуться с опасным врагом из своего прошлого", - говорится в официальном описании сюжета.

В сериале также снимаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Локс Пратт в роли Драко Малфоя и другие.

Франческа Гардинер ("Наследники") - шоураннер, а Марк Майлод ("Игра престолов") выступит режиссером нескольких эпизодов.

Премьера "Гарри Поттера и философского камня" состоится на канале HBO на Рождество 2026 года, а также фильм будет доступен для эксклюзивного просмотра на HBO Max.

