Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотров

HBO Max

Первый трейлер сериала "Гарри Поттер и философский камень", переосмысления семитомной серии книг Дж. К. Роулинг и части франшизы Warner Bros., в которой Дэниел Рэдклифф сыграл главную роль, вышел в среду. За первые 48 часов он набрал более 277 миллионов органических просмотров на различных платформах, став самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Первый сезон многосезонного сериала будет основан на первом романе Роулинг, "Гарри Поттер и философский камень", и каждый сезон, предположительно, будет посвящен другой книге.

"Я всегда хотел узнать о своих родителях", - говорит Гарри в трейлере Хагриду (Ник Фрост), на что тот отвечает: "Твои родители были самыми добрыми и храбрыми людьми, которых я когда-либо встречал. Они были веселыми и умными, и они отстаивали то, что считали правильным. В следующий раз я увижу тебя в Хогвартсе".

В трейлере показано, как Гарри знакомится со своими лучшими друзьями, Роном Уизли (Аластер Стаут) и Гермионой Грейнджер (Арабелла Стэнтон), берет распределяющую шляпу, посещает уроки травологии и играет в квиддич, конечно же, в форме команды Гриффиндора.

"В Гарри Поттере нет ничего особенного - по крайней мере, так всегда говорит его тетя Петуния (Бел Паули). В свой одиннадцатый день рождения письмо о зачислении в Хогвартс открывает для Гарри скрытый мир: мир веселья, дружбы и магии. Но с этим новым приключением приходит и большой риск, поскольку Гарри вынужден столкнуться с опасным врагом из своего прошлого", - говорится в официальном описании сюжета.

В сериале также снимаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Локс Пратт в роли Драко Малфоя и другие.

Франческа Гардинер ("Наследники") - шоураннер, а Марк Майлод ("Игра престолов") выступит режиссером нескольких эпизодов.

Премьера "Гарри Поттера и философского камня" состоится на канале HBO на Рождество 2026 года, а также фильм будет доступен для эксклюзивного просмотра на HBO Max.

