На Тейлор Свіфт подали до суду через назву альбому "The Life of a Showgirl"

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Співачка Марен Вейд звинувачує Тейлор Свіфт у порушенні прав на торговельну марку. Позивачка вимагає заборонити використання назви та виплатити кошти.

На Тейлор Свіфт подали до суду через назву альбому "The Life of a Showgirl"
Фото: Reuters

Американська виконавиця з Лас-Вегаса Марен Вейд подала позов проти співачки Тейлор Свіфт, заявивши, що назва її альбому "The Life of a Showgirl" порушує права на торговельну марку. Про це 30 березня повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

У позові Вейд стверджує, що маркетинг альбому Свіфт створює ризик плутанини з її сценічним шоу "Confessions of a Showgirl", яке вона використовує вже багато років.

За словами позивачки, така ситуація загрожує "заглушити" її бренд, над яким вона працювала протягом понад десяти років. Вона просить суд заборонити Свіфт використовувати бренд "Showgirl" у спосіб, який може вводити споживачів в оману, а також вимагає грошову компенсацію.

Адвокатка Марен Вейд Джеймі Парккінен заявила, що вони з повагою ставляться до творчості та успіху Тейлор Свіфт, однак наголосила на праві кожного автора захищати власний бренд.

Ми з великою повагою ставимося до таланту та успіху Свіфт, але закон про торговельні марки існує для того, щоб творці всіх рівнів могли захистити те, що вони створили

– заявила вона.

Що відомо про суть спору

У позові зазначається, що Вейд почала писати колонку "Confessions of a Showgirl" для Las Vegas Weekly ще у 2014 році. Згодом вона створила однойменне сценічне шоу, в якому розповідала історії про роботу в індустрії розваг.

Минулого року Патентне відомство США вже відхилило заявку Тейлор Свіфт на реєстрацію торговельної марки "The Life of a Showgirl" у категорії музичних виступів і живих розваг. Причиною стала можлива плутанина з уже існуючою торговельною маркою Вейд.

У позові також зазначено, що подальше використання цієї назви з боку Свіфт може призвести до того, що публіка почне сприймати оригінальний бренд Вейд як копію.

Степан Гафтко

