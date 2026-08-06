В Австрии второй день подряд обновили исторический рекорд жары

В Австрии второй день подряд зафиксировали новый температурный рекорд. Самую высокую за всю историю наблюдений температуру зарегистрировали в муниципалитете Бад-Дойч-Альтенбург. Об этом сообщает BTA, пишет УНН.

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По данным Национальной метеорологической службы Австрии, новый рекорд превысил показатель, установленный всего днем ранее.

Во вторник исторический максимум составил 41 градус и был зафиксирован в столице страны — Вене.

Июль этого года уже стал четвертым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в Австрии.

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