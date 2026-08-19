"Конец лжи Орбана" — в Украине отреагировали на закрытие в Венгрии дела "золотого конвоя" Ощадбанка

Венгерские правоохранители прекратили уголовное производство по делу о перевозке денежных средств и золота украинского государственного Ощадбанка, которое ранее расследовали по подозрению в отмывании денег. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это решение "концом лжи Виктора Орбана" и призвал привлечь к ответственности причастных к задержанию украинцев и изъятию имущества, сообщает УНН.

Ранее

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии прекратила расследование так называемого дела "золотого конвоя", поскольку следствие не установило состава преступления.

Как сообщали венгерские СМИ, Raiffeisen Bank International предоставил следователям документы, подтвердившие происхождение около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, которые перевозились автомобилями Ощадбанка. В банке подтвердили, что речь шла об обычной межбанковской операции, а ценности были оплачены Ощадбанком.

Следствие также не выявило признаков других уголовных правонарушений.

Детали

На решение венгерской стороны отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Это конец лжи Виктора Орбана, который можно было предвидеть. И одновременно предупреждение всем остальным: ставка на антиукраинскую риторику ради внутренней выгоды приносит лишь политическое поражение и позор", — заявил он.

По словам министра, история должна получить продолжение уже в части ответственности тех, кто был причастен к задержанию украинских граждан и изъятию имущества.

"Каждый, кто причастен к фабрикации этого фарса и незаконному задержанию наших людей и государственного имущества, должен быть привлечён к ответственности", — подчеркнул Сибига.

Что этому предшествовало

5 марта 2026 года венгерский Контртеррористический центр TEK остановил вблизи Будапешта два бронированных автомобиля Ощадбанка, следовавших из Вены в Украину. В них перевозили около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Семерых сотрудников украинского банка задержали. Венгерские правоохранители заявили о подозрениях в отмывании денег, тогда как Ощадбанк и украинские власти подчёркивали, что перевозка была законной межбанковской операцией и сопровождалась необходимыми документами.

Впоследствии работников банка отпустили, однако деньги и золото некоторое время оставались в Венгрии. В мае венгерская сторона полностью вернула Ощадбанку изъятые деньги и драгоценный металл. Также были отменены ограничения на въезд для задержанных сотрудников.

В то же время история получила продолжение уже в связи с действиями венгерских силовиков. Бывшему руководителю TEK Яношу Хайду объявили о подозрении по делу о незаконном лишении свободы семерых украинцев. По версии прокуратуры, сотрудников Ощадбанка могли удерживать без достаточных правовых оснований уже после того, как они фактически приобрели статус свидетелей.

Венгерские журналисты также сообщали, что решение провести операцию против автомобилей Ощадбанка могло приниматься на политическом уровне. Сами лица, причастные к тогдашнему руководству Венгрии, эти обвинения отрицали.

Напомним

В июне 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил провести расследование задержания в стране инкассаторов украинского Ощадбанка с ценным грузом.