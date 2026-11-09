Что празднуют 9 ноября в Украине и мире

9 ноября в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма и Всемирный день свободы.

В церковном календаре по новому стилю чествуют святую преподобную Матрону Цареградскую и святого преподобного Феоктиста, а по старому стилю вспоминают святого преподобного Нестора-Летописца Печерского и святого мученика Нестора Солунского, пишет УНН.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины № от 2000 года.

Событие чествует весомый вклад деятелей культуры, театральных актеров, музыкантов, музейных работников, библиотекарей, мастеров народно-прикладного искусства и народных промыслов в сохранение самобытности, национальной памяти, духовного наследия и традиций украинского народа.

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Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism)

Глобальная памятная дата, учрежденная по инициативе Международной сети против расизма UNITED.

Дата выбрана в память о событиях "Хрустальной ночи" 9 ноября 1938 года — первого массового кровавого погрома евреев в нацистской Германии и Австрии. Событие призывает мировое сообщество противостоять любым проявлениям дискриминации, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости и неонацизму.

Всемирный день свободы (World Freedom Day)

Официальная международная и памятная дата, отмечаемая в США и многих странах мира в честь исторического падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

Это событие стало символом краха тоталитарного коммунистического режима в Восточной Европе, окончания "холодной войны" и воссоединения европейских народов на принципах демократии, прав человека и личной свободы.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чествуют память преподобной Матроны Цареградской — византийской аскетки, которая приняла монашество, основала женскую обитель в Константинополе и прославилась даром прозорливости и исцеления.

Также в этот день вспоминают преподобного Феоктиста, пресвитера Символовского, — подвижника, прославившегося строгой молитвенной жизнью.

По старому календарю верующие чествуют память святого преподобного Нестора-Летописца Печерского — монаха Киево-Печерского монастыря, основоположника древнерусской историографии и автора знаменитой "Повести временных лет".

Также вспоминают святого мученика Нестора Солунского — юного христианского воина, который с благословения святого великомученика Димитрия победил на арене жестокого языческого бойца Лия и принял мученическую смерть по приказу императора Максимиана.

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