Що святкують 9 листопада в Україні та світі

9 листопада в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, а у світі під егідою ООН та міжнародних організацій проходять Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму та Всесвітній день свободи.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святу преподобну Матрону Царгородську та святого преподобного Феоктиста, а за старим стилем згадують святого преподобного Нестора-Літописця Печерського та святого мученика Нестора Солунського, пише УНН.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України № від 2000 року.

Подія вшановує вагомий внесок діячів культури, театральних акторів, музикантів, музейників, бібліотекарів, майстрів народно-ужиткового мистецтва та народних промислів у збереження самобутності, національної пам'яті, духовної спадщини та традицій українського народу.

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Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism)

Глобальна пам'ятна дата, започаткована за ініціативою Міжнародної мережі проти расизму UNITED.

Дата обрана на згадку про події "Кришталевої ночі" 9 листопада 1938 року - першого масового кривавого погрому євреїв у нацистській Німеччині та Австрії. Подія закликає світову спільноту протидіяти будь-яким проявам дискримінації, ксенофобії, расової та релігійної нетерпимості й неонацизму.

Всесвітній день свободи (World Freedom Day)

Офіційна міжнародна та пам'ятна дата, яка відзначається у США та багатьох країнах світу на честь історичного падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року.

Ця подія стала символом краху тоталітарного комуністичного режиму у Східній Європі, завершення "холодної війни" та возз'єднання європейських народів на засадах демократії, прав людини та особистої свободи.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобної Матрони Царгородської - візантійської аскетки, яка прийняла чернецтво, заснувала жіночу обитель у Константинополі та відзначалася даром прозорливості й зцілення.

Також цього дня згадують преподобного Феоктиста, пресвітера Символівського - подвижника, який уславився строгим молитовним життям.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Нестора-Літописця Печерського - ченця Києво-Печерського монастиря, основоположника давньоруської історіографії та автора славетної "Повісті минулих літ".

Також згадують святого мученика Нестора Солунського - юного християнського воїна, який із благословення святого великомученика Димитрія переміг на арені жорстокого язичницького бійця Лія і прийняв мученицьку смерть за наказом імператора Максиміана.

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