Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури та мистецтва

ukenru
17:00 • 13561 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 20217 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 26452 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 26653 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27629 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 19707 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45725 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36068 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38749 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29705 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 17042 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 19928 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 22348 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 11841 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 6004 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 26461 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 26661 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27636 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 22514 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45742 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джо Байден
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 6232 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 13572 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 17188 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 27305 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 36813 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
YouTube

Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури та мистецтва

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури та мистецтва напередодні їхнього професійного свята. Серед нагороджених – Олена Коляденко, засновниця балету Freedom та колективу Freedom Jazz, яка отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури та мистецтва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками культури і мистецтва та вручив їм державні нагороди. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

Деталі

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва зустрівся з нашими діячами культури – людьми, які сьогодні формують українську культуру, зберігають її та наповнюють сучасним змістом

- повідомив Президент.

Глава держави повідомив, що відзначив цих діячів державними нагородами – орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та почесними званнями.

Зокрема, орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка Олена Коляденко. Вона є засновницею балету Freedom, який регулярно бере участь в естрадних постановках, телевізійних проєктах і зйомках в Україні й за кордоном. Також Коляденко є засновницею колективу Freedom Jazz.

Президент та учасники зустрічі також мали можливість оглянути експозицію художньої виставки "Війна: зворотна перспектива", присвяченої мистецькому втіленню пережитого та переосмисленого в часи Другої світової та нинішньої війни росії проти України.

Були представлені роботи 37 сучасних митців з усієї України і 39 художників, чиї твори зберігаються у фондовій колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні.

росія, безумовно, прагне знищити все, що в нас є, але їм точно це не вдасться. Бо в нас є саме такі талановиті, творчі люди, максимально професійні. Дякую кожному, хто захищає і розвиває українську культуру. Це те, що об’єднує нас, визначає нас як народ і є одним із важливих елементів української стійкості

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону за унікальну евакуацію пораненого воїна, який провів 33 доби на тимчасово окупованій території в оточенні росіян.

Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Покровському напрямку, де тривають одні з найінтенсивніших боїв на сході країни. Глава держави поспілкувався з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту, та вручив державні нагороди. 

Павло Зінченко

СуспільствоКультура
Музикант
Режисер
Війна в Україні
Telegram
Володимир Зеленський
Україна