Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури та мистецтва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками культури і мистецтва та вручив їм державні нагороди. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

Деталі

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва зустрівся з нашими діячами культури – людьми, які сьогодні формують українську культуру, зберігають її та наповнюють сучасним змістом

- повідомив Президент.

Глава держави повідомив, що відзначив цих діячів державними нагородами – орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та почесними званнями.

Зокрема, орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка Олена Коляденко. Вона є засновницею балету Freedom, який регулярно бере участь в естрадних постановках, телевізійних проєктах і зйомках в Україні й за кордоном. Також Коляденко є засновницею колективу Freedom Jazz.

Президент та учасники зустрічі також мали можливість оглянути експозицію художньої виставки "Війна: зворотна перспектива", присвяченої мистецькому втіленню пережитого та переосмисленого в часи Другої світової та нинішньої війни росії проти України.

Були представлені роботи 37 сучасних митців з усієї України і 39 художників, чиї твори зберігаються у фондовій колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні.

росія, безумовно, прагне знищити все, що в нас є, але їм точно це не вдасться. Бо в нас є саме такі талановиті, творчі люди, максимально професійні. Дякую кожному, хто захищає і розвиває українську культуру. Це те, що об’єднує нас, визначає нас як народ і є одним із важливих елементів української стійкості

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону за унікальну евакуацію пораненого воїна, який провів 33 доби на тимчасово окупованій території в оточенні росіян.

Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Покровському напрямку, де тривають одні з найінтенсивніших боїв на сході країни. Глава держави поспілкувався з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту, та вручив державні нагороди.