Зеленський нагородив військових за евакуацію бійця, що 33 дні був в оточенні ворога

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону за унікальну евакуацію пораненого воїна, який провів 33 доби на тимчасово окупованій території в оточенні росіян. Про це йдеться на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський відзначив медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя" солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ Збройних сил України за операцію з евакуації пораненого захисника, яку вони здійснили

Повідомляється, що військовослужбовець провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті операції під назвою "ГВЕР" із використанням наземного роботизованого комплексу.

Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг, і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене