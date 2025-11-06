ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский наградил военных за эвакуацию бойца, 33 дня находившегося в окружении врага

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Зеленский отметил наградами военнослужащих за уникальную эвакуацию раненого воина. Бойца, который провел 33 суток на оккупированной территории, удалось спасти с помощью наземного роботизированного комплекса.

Зеленский наградил военных за эвакуацию бойца, 33 дня находившегося в окружении врага

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона за уникальную эвакуацию раненого воина, который провел 33 суток на временно оккупированной территории в окружении россиян. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский отметил медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь" солдат и офицеров 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за операцию по эвакуации раненого защитника, которую они осуществили

- говорится в сообщении.

Сообщается, что военнослужащий провел 33 дня после тяжелого ранения в населенном пункте, временно находящемся под контролем врага. Его удалось эвакуировать в результате операции под названием "ГВЕР" с использованием наземного роботизированного комплекса.

Военные провели фактически уникальную операцию для спасения раненого – с помощью наземного комплекса. Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог, и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена

- отметил Зеленский в вечернем обращении.

Операция длилась почти шесть часов. На пути к раненому НРК получил поражение противопехотной миной, но смог продолжить движение на поврежденном колесе. На обратном пути в НРК попал сброс с вражеского дрона, но воин не пострадал благодаря бронированной капсуле. Всего НРК преодолел расстояние в 64 км (из них 37 км – с поврежденным колесом).

За проведение этой операции Президент Украины отметил медалью "За военную службу Украине" лейтенанта Александра Дзюбу, младшего сержанта Даниила Кутняка, младшего сержанта Никиту Нестерчука, капитана Геннадия Новикова, младшего сержанта Ярослава Плехова, солдата Кирилла Серикова, младшего сержанта Юрия Трунякова, медалью "Защитнику Отечества" – майора медицинской службы Асана Чарухова и медалью "За спасенную жизнь" – солдата Вадима Каплуна, старшего солдата Алексея Наумова, младшего сержанта Антина Рощина и старшего солдата Сергея Юлдашева.

"Мы будем масштабировать всю именно такую технологическую основу нашей армии – больше наземных комплексов, которые работают на фронте, больше дронов – всех типов дронов, больше поставок современных решений, которые помогают достичь результатов в бою, в обеспечении боевых наших подразделений, также в эвакуации наших раненых воинов", – добавил Зеленский в вечернем обращении.

Напомним

Силы обороны Украины эвакуировали раненого бойца из захваченного россиянами населенного пункта с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК). Операция получила кодовое название "Гвер".

Павел Башинский

Общество
Техника
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина