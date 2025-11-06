Зеленский наградил военных за эвакуацию бойца, 33 дня находившегося в окружении врага

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона за уникальную эвакуацию раненого воина, который провел 33 суток на временно оккупированной территории в окружении россиян. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь" солдат и офицеров 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за операцию по эвакуации раненого защитника, которую они осуществили

Сообщается, что военнослужащий провел 33 дня после тяжелого ранения в населенном пункте, временно находящемся под контролем врага. Его удалось эвакуировать в результате операции под названием "ГВЕР" с использованием наземного роботизированного комплекса.

Военные провели фактически уникальную операцию для спасения раненого – с помощью наземного комплекса. Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог, и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена