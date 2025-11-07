ukenru
17:00 • 12724 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 19070 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 25340 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 25582 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 26771 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19515 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 45066 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35940 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38647 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29632 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Графики отключений электроэнергии
Зеленский вручил государственные награды работникам культуры и искусства

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам культуры и искусства накануне их профессионального праздника. Среди награжденных – Елена Коляденко, основательница балета Freedom и коллектива Freedom Jazz, получившая орден княгини Ольги III степени.

Зеленский вручил государственные награды работникам культуры и искусства

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с работниками культуры и искусства и вручил им государственные награды. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Накануне Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства встретился с нашими деятелями культуры – людьми, которые сегодня формируют украинскую культуру, сохраняют ее и наполняют современным содержанием

- сообщил Президент.

Глава государства сообщил, что отметил этих деятелей государственными наградами – орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени и почетными званиями.

В частности, орден княгини Ольги III степени получила хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Елена Коляденко. Она является основательницей балета Freedom, который регулярно участвует в эстрадных постановках, телевизионных проектах и съемках в Украине и за рубежом. Также Коляденко является основательницей коллектива Freedom Jazz.

Президент и участники встречи также имели возможность осмотреть экспозицию художественной выставки "Война: обратная перспектива", посвященной художественному воплощению пережитого и переосмысленного во времена Второй мировой и нынешней войны России против Украины.

Были представлены работы 37 современных художников со всей Украины и 39 художников, чьи произведения хранятся в фондовой коллекции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Россия, безусловно, стремится уничтожить все, что у нас есть, но им точно это не удастся. Потому что у нас есть именно такие талантливые, творческие люди, максимально профессиональные. Спасибо каждому, кто защищает и развивает украинскую культуру. Это то, что объединяет нас, определяет нас как народ и является одним из важных элементов украинской стойкости

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих 1-го отдельного медицинского батальона за уникальную эвакуацию раненого воина, который провел 33 суток на временно оккупированной территории в окружении россиян.

Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Покровском направлении, где продолжаются одни из самых интенсивных боев на востоке страны. Глава государства пообщался с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта, и вручил государственные награды.

Павел Зинченко

