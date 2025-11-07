Зеленский вручил государственные награды работникам культуры и искусства

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с работниками культуры и искусства и вручил им государственные награды. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Накануне Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства встретился с нашими деятелями культуры – людьми, которые сегодня формируют украинскую культуру, сохраняют ее и наполняют современным содержанием

- сообщил Президент.

Глава государства сообщил, что отметил этих деятелей государственными наградами – орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени и почетными званиями.

В частности, орден княгини Ольги III степени получила хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Елена Коляденко. Она является основательницей балета Freedom, который регулярно участвует в эстрадных постановках, телевизионных проектах и съемках в Украине и за рубежом. Также Коляденко является основательницей коллектива Freedom Jazz.

Президент и участники встречи также имели возможность осмотреть экспозицию художественной выставки "Война: обратная перспектива", посвященной художественному воплощению пережитого и переосмысленного во времена Второй мировой и нынешней войны России против Украины.

Были представлены работы 37 современных художников со всей Украины и 39 художников, чьи произведения хранятся в фондовой коллекции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Россия, безусловно, стремится уничтожить все, что у нас есть, но им точно это не удастся. Потому что у нас есть именно такие талантливые, творческие люди, максимально профессиональные. Спасибо каждому, кто защищает и развивает украинскую культуру. Это то, что объединяет нас, определяет нас как народ и является одним из важных элементов украинской стойкости

- сообщил Зеленский.

Дополнение

