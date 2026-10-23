Трамп задіяв закон часів Холодної війни для збільшення видобутку та переробки нафти у США

Президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво часів Холодної війни, щоб підтримати американську нафтову галузь на тлі зростання світових цін на енергоносії. Рішення дозволить уряду фінансувати проєкти з видобутку, переробки та транспортування нафти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У президентському меморандумі Трамп визначив нафтовидобуток, нафтопереробку та пов'язану інфраструктуру критично важливими для національної оборони США

Завдяки цьому адміністрація зможе надавати фінансові стимули для розвитку нафтопереробних підприємств, трубопроводів і сховищ пального. Водночас документ поки не визначає конкретних проєктів, які отримають державну підтримку.

Чому Трамп вирішив підтримати нафтову галузь

Ціни на нафту та дизельне пальне різко зросли після початку військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого. Додатковий тиск на світовий паливний ринок створили українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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У Білому домі пояснили, що без державного втручання США можуть зіткнутися з труднощами у забезпеченні необхідних енергетичних потужностей через нестачу фінансування, затримки з дозволами та проблеми з інфраструктурою.

Рішення Трампа також ухвалили напередодні виборів до Конгресу 3 листопада. Зростання вартості пального створює додаткові політичні ризики для республіканців. За результатами останнього опитування Reuters/Ipsos, економічну політику президента підтримують лише 36% американців.

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