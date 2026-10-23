Трамп задействовал закон времен холодной войны для увеличения добычи и переработки нефти в США

Президент США Дональд Трамп применил Закон об оборонном производстве времён холодной войны, чтобы поддержать американскую нефтяную отрасль на фоне роста мировых цен на энергоносители. Решение позволит правительству финансировать проекты по добыче, переработке и транспортировке нефти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В президентском меморандуме Трамп определил добычу нефти, нефтепереработку и связанную с ними инфраструктуру как критически важные для национальной обороны США

Благодаря этому администрация сможет предоставлять финансовые стимулы для развития нефтеперерабатывающих предприятий, трубопроводов и хранилищ топлива. Вместе с тем документ пока не определяет конкретные проекты, которые получат государственную поддержку.

Почему Трамп решил поддержать нефтяную отрасль

Цены на нефть и дизельное топливо резко выросли после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном в конце февраля. Дополнительное давление на мировой топливный рынок оказали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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В Белом доме объяснили, что без государственного вмешательства США могут столкнуться с трудностями в обеспечении необходимых энергетических мощностей из-за нехватки финансирования, задержек с выдачей разрешений и проблем с инфраструктурой.

Решение Трампа также приняли накануне выборов в Конгресс 3 ноября. Рост стоимости топлива создаёт дополнительные политические риски для республиканцев. Согласно результатам последнего опроса Reuters/Ipsos, экономическую политику президента поддерживают лишь 36% американцев.

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