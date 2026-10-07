Одно из самых живописных озёр Европы потеряло почти 570 млрд литров воды из-за засухи

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток