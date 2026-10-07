Одно из самых живописных озёр Европы потеряло почти 570 млрд литров воды из-за засухи
Киев • УНН
Уровень Боденского озера исторически низок из-за засухи, жары и малоснежной зимы. Судоходство частично остановлено, восстановление возможно к марту 2027 года.
Боденское озеро, расположенное на границе Германии, Швейцарии и Австрии, переживает исторически низкий уровень воды: сейчас в нём примерно на 568 млрд литров меньше воды, чем обычно в начале октября. Это примерно 1,2% всего объёма озера, передаёт УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По подсчётам BILD, такого количества воды хватило бы примерно на 227 тысяч олимпийских бассейнов. Если равномерно распределить её по площади Берлина, столица Германии оказалась бы под слоем воды толщиной около 64 сантиметров.
Причина — сочетание засухи, экстремально жаркого лета, малого количества осадков и малоснежной зимы в Альпах. Главный приток озера — Альпийский Рейн — сейчас приносит значительно меньше воды, чем обычно.
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Низкий уровень уже серьёзно мешает судоходству: несколько причалов закрыты, а движение судов в западной части озера — Унтерзее — полностью остановлено.
Ожидается, что восстановить уровень Боденского озера сможет только очень влажная осень и зима. По оценке климатологов, при благоприятных условиях это может произойти лишь к марту 2027 года.
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