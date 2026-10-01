В Германии на Боденском озере из-за низкого уровня воды приостановили паромное сообщение
Киев • УНН
Уровень воды в Боденском озере упал до 251 см, что на 108 см ниже среднего. Паромное сообщение приостановили в целях безопасности.
Низкий уровень воды в Боденском озере вынудил приостановить работу лодочного сообщения на одном из участков водоема. Об этом сообщает DW со ссылкой на муниципальную коммунальную компанию южнонемецкого города Констанц, пишет УНН.
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Отмечается, что оператор паромного сообщения Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) сообщил, что приостановил рейсы в районе Унтерзее до дальнейшего уведомления.
В заявлении BSB руководитель компании Франк Вебер сказал: "Мы поддерживали паромное сообщение до последнего сантиметра. Теперь мы достигли момента, когда риск застрять у входа в гавань стал слишком высоким".
В компании добавили, что сообщение пришлось приостановить ради безопасности пассажиров и судов.
Озеро, которое по-немецки называют Бодензее, граничит с Германией, Австрией и Швейцарией.
В настоящее время уровень воды в озере составляет 251 см — на 108 см ниже среднего показателя в 359 см для этого дня года, рассчитанного на основе многолетних наблюдений.
Продолжительный период сухой погоды заставил туристические и грузовые суда на других водных путях Германии сократить или приостановить работу.
Особенно сильно пострадало грузовое судоходство на Рейне, что негативно сказалось на нескольких отраслях промышленности, зависящих от поставок сырья речным транспортом.
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