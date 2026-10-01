У Німеччині на Боденському озері через низький рівень води призупинили поромне сполучення
Київ • УНН
Рівень води в Боденському озері впав до 251 см, що на 108 см нижче середнього. Поромне сполучення призупинили задля безпеки.
Низький рівень води в Боденському озері змусив призупинити роботу човнового сполучення на одній із ділянок водойми. Про це повідомляє DW з посиланням на муніципальну комунальну компанію південнонімецького міста Констанц, пише УНН.
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Зазначається, що оператор поромного сполучення Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) повідомив, що призупинив рейси в районі Унтерзеє до подальшого повідомлення.
У заяві BSB керівник компанії Франк Вебер сказав: "Ми підтримували поромне сполучення до останнього сантиметра. Тепер ми досягли моменту, коли ризик застрягнути біля входу в гавань став надто високим".
У компанії додали, що сполучення довелося призупинити задля безпеки пасажирів і суден.
Озеро, яке німецькою називають Бодензее, межує з Німеччиною, Австрією та Швейцарією.
Наразі рівень води в озері становить 251 см — на 108 см нижче за середній показник у 359 см для цього дня року, розрахований на основі багаторічних спостережень.
Тривалий період сухої погоди змусив туристичні та вантажні судна на інших водних шляхах Німеччини скоротити або призупинити роботу.
Особливо сильно постраждало вантажне судноплавство на Рейні, що негативно позначилося на кількох галузях промисловості, які залежать від постачання сировини річковим транспортом.
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